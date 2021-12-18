Новый кроссовер Honda на базе Civic: первые фото

В середине этого года стало известно о планах Honda заметно расширить линейку SUV. Одной из новых моделей в этом классе для японского автопроизводителя должен стать среднеразмерный кроссовер, который расположится между популярными «паркетниками» HR-V и CR-V. Его впервые заметили на общественных дорогах.

В основу нового вседорожника «Хонды» ляжет платформа модели Civic. Конкурировать ему предстоит с Toyota Corolla Cross и другими подобными кроссоверами.

Рассмотреть дизайн прототипа из-за плотной маскировочной ткани сложно, но по очертаниям кузова можно безошибочно узнать новое поколение Honda Civic. Габаритная длина такого кроссовера должна составить около 4500 мм (у Toyota Corolla Cross этот показатель равен 4460 мм).

Фронтальную часть кузова на снимках практически не видно, поскольку на всех снимках автомобиль был повернут к фотографу кормой или боком. Впрочем, учитывая родство с Civic можно предположить, что у этой модели новый кроссовер Honda может позаимствовать и дизайн «передка» с большой радиаторной решеткой и выступающими воздухозаборниками. По всему периметру кузова расположится пластиковый обвес, а крыша с антенной в виде акульего плавника получит нисходящую линию.

Что касается кормы, то там установят светодиодные фонари, объединенные хромированной полосой, спойлер со стоп-сигналом и массивный бампер.

Фотографий интерьера нет, но, скорее всего, визуальные решения салона автомобиль разделит с новым Civic и HR-V последнего поколения. Кроссоверу достанется большой дисплей информационно-развлекательной системы, полностью цифровая комбинация приборов, двухзонный климат-контроль, кожаная обивка сидений и мультируль, а также панорамный люк в крыше.

О технике пока ничего официально не объявлено, но «тележка» Civic намекает на то, что новому кроссоверу будет положен «сивиковский» полуторалитровый бензиновый турбомотор мощностью 182 лошадиные силы и 240 Нм. Кроме него покупателям могут предложить вариант с гибридной системой e:HEV, главным преимуществом которой является низкий показатель расхода топлива. Трансмиссия на выбор будет только одна – вариатор CVT.

Премьера нового кроссовера Honda на базе Civic должна состояться ближе к сентябрю 2022 года.