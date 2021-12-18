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Hyundai Solaris провалил краш-тест, не заработав ни одной звезды

От: Михаил Романченко
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Латиноамериканская организация Latin NCAP провела испытания на безопасность седана Hyundai Accent, являющегося мексиканским аналогом российского Hyundai Solaris. Автомобиль продемонстрировал крайне плохой результат, не сумев набрать ни одной звезды.

Протокол Latin NCAP включает в себя три вида испытаний машины на ее безопасность. Первым из них является фронтальный удар на скорости в 64 километра в час с перекрытием 40 процентов. На втором этапе автомобиль проверяют боковым ударом тележкой, имитирующей другую «легковушку» (она едет со скоростью 50 км/ч). Финальный тест заключается в боковом ударе о столб на скорости 29 километров в час. 

По результатам всех трех дисциплин специалисты организации выявили у корейской четырехдверки неожиданные проблемы с безопасностью. При фронтальном столкновении с препятствием датчик на манекене, находившимся в салоне машины, зафиксировал предельные перегрузки на туловище от ремня.

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В отличие от российского «Соляриса», латиноамериканский Accent оснащается только передней подушкой безопасности, что привело к тому, что ему удалось набрать всего 9 баллов из 100 возможных. 

В компоненте защиты пассажиров-детей все оказалось не менее негативно. В момент удара спинка заднего сиденья соскочила с замка и ударила по манекену 3-летнего ребенка. 

Несмотря на неудачные результаты, силовой каркас кузова Hyundai Accent продемонстрировал высокую прочность и удовлетворительную работу удерживающих устройств. 

За комплексную безопасность специалисты Latin NCAP присудили «Акценту» ноль звезд из пяти возможных. Безопасность передних пассажиров была оценена всего в 9%, а детей – в 13 процентов, тогда как безопасность пешеходов составила 53,11%, а показатель превентивной безопасности оказался равен 7 процентам. 

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