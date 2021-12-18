На Audi A3 вброд: неудачный штурм реки засняли на видео

В Сети набирает популярность видеоролик из Румынии. Владелец Audi A3, приехав к родственникам подруги, которые проживают в одном из сел, обнаружил, что проезда нет – его заполнил бурный поток одной из рек.

Для того, чтобы перебираться через препятствие, местные жители даже установили небольшой мост.

Но идти по мосту парень не захотел. Уверовав во внедорожные способности своей A3, он зовет девушку, снимающую всю эту картину на телефон, присоединиться к нему, но та отказывается. На что надеялся бравый водитель «Ауди», остается только догадываться, но в конечно счете он все-таки решился на штурм реки. Чем это закончилось, можно наблюдать на видео.

Видеоролик обрывается в момент, когда A3 сносит установленный местными мост и бурным потоком отправляется дальше по реке.

Как пишут пользователи в комментариях, молодой человек не пострадал – на подмогу быстро прибыли спасатели, которые вытащили его «внедорожную» Audi вместе с ним из воды.

Самое интересное заключается в том, что, похоже подобным образом до своих домов добираются и другие жители этой деревни. В начале видео можно заметить «Шкоду», стоящую на очереди к броду. Удалось ли ей перебраться через реку, неизвестно.