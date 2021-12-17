Как будет выглядеть новый Changan CS75 Plus: кроссовер показали на официальных фото

В «Поднебесной» состоялась премьера нового, второго по счету поколения кроссовера Changan CS75 Plus. Внешний облик реформенного «паркетника» оказался даже более футуристичным, чем ожидалось первоначально.

Основные перемены в дизайне модели произошли с передней частью кузова, где появилась уже фирменная для бренда радиаторная решетка, рисунок которой можно выбрать из двух вариантов. Оптика изменилась еще существеннее, а между самими фарами расположилась светодиодная полоса.

Бампер нового CS75 Plus получил крупные «воздуховоды», которые являются скорее бутафорией, чем реальными заборниками воздушных потоков. Впрочем, некоторые отверстия по заверению компании все же положительным образом влияют на аэродинамику.

Профиль и задняя части автомобиля в отличие от «передка» были модернизированы по урезанному сценарию. Основные визуальные новшества в корме заключаются в других фонарях, вытянутых в единую линию.

Длина второго поколения Changan CS75 Plus составляет 4700 мм, ширина – 1865 мм, высота – 1710 мм. Размер колесной базы равен 2710 мм.

В салоне сменившего генерацию кроссовера улучшили все, что только было возможно. Автомобиль прибавил как с точки зрения эргономики, так и качества материалов, а также комфортабельности посадки.

Но, пожалуй, самые главные перемены произошли под капотом «паркетника». Уже в базовых версиях новый CS75 Plus будут предлагать с 1,5- и 2-литровыми бензиновыми моторами семейства Blue Core, связку которым составит не 6-скоростная автоматическая трансмиссия, а 8-диапазонный «гидротрансформатор».

В продажу в КНР новый Changan CS75 Plus должен поступить в начале 2022 года. Цены на него пока не объявлены.