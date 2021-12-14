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Toyota разом представила 15 электромобилей

От: Алексей Шмидт
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Компания Toyota провела презентацию суббренда bZ, продемонстрировав не одну новую модель электромобиля, а сразу 15. Машины показали только снаружи, не раскрыв о них никакой детальной информации.

Из того, что удалось выяснить журналистам на мероприятии, можно отметить последовательность появления электрических моделей японского бренда.

Оказалось, что вслед за среднеразмерным кроссовером Toyota bZ4X в продажу поступит субкомпактный «паркетник» bZ Small Crossover, предназначенный для японского и европейского рынков, а также полноразмерный SUV Large SUV с 3-рядной 7-местной компоновкой салона, который, в свою очередь, будет продаваться уже на глобальном рынке. 

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Помимо двух этих моделей на презентации показали и ряд других электромобилей, включая: компакт-кроссовер bZ Compact SUV, седан bZ SDN, спортивное купе Lexus Electrified Sport, среднеразмерный «паркетник» Lexus RZ, компактную 4-дверку Lexus Electrified Sedan, крупный вседорожник Lexus Electrified Sport, легкий фургон Mid Box, развозной Micro Box, среднемоторный спорткар Toyota Sports EV, «паркетник» Crossover EV, утилитарный внедорожник Compact Cruiser EV, пикап Pickup EV, субкомпактный Small SUEV и беспилотный автомобиль e-Palette.

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На сегодняшний день подробности известны только об одном электромобиле Toyota – это кроссовер bZ4X, продажи которого начнутся в 2022 году. Вседорожник, по габаритам сопоставимый с RAV4, был спроектирован на платформе e-TNGA, созданием которой занимались инженеры «Тойоты» и «Субару».

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В переднеприводной версии электрический SUV получит один мотор на 204 лошадиные силы, а в полноприводной – 2 по 109 «сил» (суммарно 218 л.с.). Для кроссовера предусмотрена литий-ионная батарея емкостью 71,4 кВт/ч, позволяющая ему преодолевать без подзарядки до 500 километров в переднеприводном исполнении и 460 км в полноприводном. 

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