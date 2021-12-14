Новый кроссовер Nissan Skyline: опубликовано первое изображение

Этой осенью стало известно о том, что в Nissan задумываются о смене концептуальной философии модели Skyline. Как тогда сообщила японская пресса, новое поколение легендарной модели «Ниссан» переведут в формат 4-дверного кросс-купе. Накануне в Сети появилось первое изображение, демонстрирующее возможный дизайн такого автомобиля.

Предполагается, что в основу Nissan Skyline в SUV-кузове ляжет купеобразный кроссовер Infiniti QX55 (V37), производство которого стартовало в 2020 году.

QX55 построен на той же базе, что и QX50, однако отличается от традиционного кроссовера покатой линией крыши, более агрессивным бампером и рядом других кузовных элементов.

Купеобразный «паркетник» продают с 2-литровым «наддувным» мотором мощностью 272 лошадиные силы и 380 Нм, выделяющимся уникальной системой изменения степени сжатия (от 8:1 до 14:1). В качестве трансмиссии для модели выступает вариатор Jatco и полный привод.

Как утверждают журналисты издания «CarsMeetWeb», кроссовер Skyline получит силовую установку в виде последовательного гибрида e-Power, в основе которой будет лежать 2-литровый ДВС VC-Turbo. Последний выступит в качестве генератора. В связке с двумя электрическими двигателями система будет развивать до 440 лошадиных сил.

Если реализация проекта продолжится теми же темпами, что и сейчас, можно ожидать, что кроссовер «Скайлайн» поступит в продажу уже в 2022 или 2023 году.