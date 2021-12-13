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Новый Nissan X-Trail не появится в России в 2022 году

От: Алексей Шмидт
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Компания Nissan не планирует выход в продажу в России в 2022 году нового поколения кроссовера X-Trail. С чем связана задержка – не уточняется, но, скорее всего, причина кроется в глобальном дефиците полупроводников, сильно ударившим по всей мировой автомобильной отрасли.

Премьера нового X-Trail (Rogue) состоялась летом прошлого года. Со сменой генерации кроссовер не изменил архитектуре CMF-C/D, что повлекло за собой и сохранение колесной базы предшественника – 2706 мм.

При этом длина автомобиля увеличилась на 41 мм – до 4681 мм, а ширина и высота прибавили по 20 мм – до 1840 и 1730 мм соответственно.

2021 Rogue 37 source d 850

Перемены в дизайне оказались глобальными. Экстерьер «ИксТрейла» пополнился новой передней частью кузова со светодиодными ДХО, визуально перетекающими в V-образную радиаторную решетку со своеобразным рисунком.

Интерьер поменялся практически полностью. По центру передней панели расположился девятидюймовый дисплей «мультимедии» с двумя «крутилками» по бокам, под которым отвели место для нового блока управления климатом. Кроме того, модели достался один из самых больших в классе проекционных дисплеев. 

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На российском рынке продавать новый X-Trail, судя по всему, будут с бензиновыми 4-цилиндровыми «атмосферниками». Производством кроссовера займется то же предприятие в Санкт-Петербурге, которое собирает четвертое поколение этой модели. 

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