На базе Лады Нивы будут выпускать «фуры»: первые фото проекта PVR-235710

Во что только не превращали классический внедорожник Lada Niva за его долгую конвейерную жизнь. Имелся в линейке модели и полноценный седельный тягач для буксировки полуприцепов – ВИС-2346-30. Аналогичный проект решил реализовать Петр Груздев.

В основу машины должен лечь коммерческий пикап ВИС-2346, который фактически представляет собой классическую Niva Legend в кузове пикап.

Седельный тягач получит индекс PVR-235710 и будет относиться к категории B. Под капотом машины расположится доработанный 1,8-литровый двигатель мощностью 100 лошадиных сил, работающий в паре с самоблокирующимся дифференциалом в обоих мостах.

Главное отличие PVR-235710 от пикапа ВИС-2346 кроется в длине его колесной базы, которую увеличили со стандартных 2850 мм до 3650 мм. Максимальная планируемая длина грузовой платформы будет равна 3100 мм.

Что касается подвески, то она будет исключительно рычажная на пневморессорах. Разработчик объясняет это решение тем, что у машины полностью отсутствует задний свес за осью. Впрочем, в версии с грузовой платформой авторы проекта могут предусмотреть и вариант без пневморессор.

Пока существует лишь один опытный образец, который в ближайшее время должен пройти процедуру получения сертификата Одобрения типа транспортного средства. После того, как конструкция «Нивы», переделанной в фуру, будет узаконена, будет налажено ее мелкосерийное производство.

Цены на автомобиль объявят не раньше завершения им процедуры сертификации.