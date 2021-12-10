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На базе Лады Нивы будут выпускать «фуры»: первые фото проекта PVR-235710

От: Алексей Шмидт
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Во что только не превращали классический внедорожник Lada Niva за его долгую конвейерную жизнь. Имелся в линейке модели и полноценный седельный тягач для буксировки полуприцепов – ВИС-2346-30. Аналогичный проект решил реализовать Петр Груздев.

В основу машины должен лечь коммерческий пикап ВИС-2346, который фактически представляет собой классическую Niva Legend в кузове пикап. 

Седельный тягач получит индекс PVR-235710 и будет относиться к категории B. Под капотом машины расположится доработанный 1,8-литровый двигатель мощностью 100 лошадиных сил, работающий в паре с самоблокирующимся дифференциалом в обоих мостах. 

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Главное отличие PVR-235710 от пикапа ВИС-2346 кроется в длине его колесной базы, которую увеличили со стандартных 2850 мм до 3650 мм. Максимальная планируемая длина грузовой платформы будет равна 3100 мм. 

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Что касается подвески, то она будет исключительно рычажная на пневморессорах. Разработчик объясняет это решение тем, что у машины полностью отсутствует задний свес за осью. Впрочем, в версии с грузовой платформой авторы проекта могут предусмотреть и вариант без пневморессор.

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Пока существует лишь один опытный образец, который в ближайшее время должен пройти процедуру получения сертификата Одобрения типа транспортного средства. После того, как конструкция «Нивы», переделанной в фуру, будет узаконена, будет налажено ее мелкосерийное производство. 

Цены на автомобиль объявят не раньше завершения им процедуры сертификации. 

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