ДомойАвтоновости сегодняРоссийский Geely Atlas лишили турбомотора

Российский Geely Atlas лишили турбомотора

От: Алексей Шмидт
q.jpg.740x555 q85 box 98016381154 crop detail upscale 1

Компания Geely сократила линейку исполнений кроссовера Atlas в России. Вместо трех модификаций, представленных ранее, на нашем рынке теперь доступно только две. Из гаммы исчезла «топовая» версия, оснащенная турбомотором.

Сам Geely Atlas вскоре исчезнет с продаж. Сейчас он предлагается параллельно с новым Atlas Pro, но уже известно, что его дни сочтены. Автомобиль должен покинуть модельную линейку «Джили» до конца этого года.

С прекращением продаж самой дорогой версии с 1,8-литровым турбомотором, отныне «Атлас» предложен на российском рынке с 2- и 2,4-литровыми двигателями мощностью 139 и 149 лошадиных сил соответственно, а список комплектаций модели сократился с десяти до пяти.

dd500d3dc7b8baaa7a6b85dcbe1a7012a4e06496

Урезание гаммы двигателей повлекло за собой и изменение в итоговой цене автомобиля. Учитывая, что вариант с 1,8-литровым «наддувным» ДВС был самым дорогостоящим среди других, максимальная стоимость Geely Atlas снизилась с 1 миллиона 951 тысячи 990 до 1 миллиона 851 тысячи 990 рублей.

При этом стартовый прайс остался без изменений – от 1 миллиона 436 тысяч 990 рублей. За те же деньги сейчас можно купить базовую комплектацию Geely Coolray.

jyl0sokmqusja jkmbdv

Что касается нового Atlas Pro, который постепенно вытесняет своего предшественника с рынка, то его продажи начались этой осенью Кроссовер стал первой китайской моделью в России, которая оснащена системой «мягкий гибрид». Цены на автомобиль стартуют с отметки в 2 миллиона 64 тысячи 990 рублей. 

Читайте также:

КОММЕНТАРИИ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Самое интересное:

Cейчас читают:

Российский Geely Atlas лишили турбомотора

Компания Geely сократила линейку исполнений кроссовера Atlas в России. Вместо трех модификаций, представленных ранее, на нашем рынке теперь доступно только две. Из гаммы исчезла...

Новый Honda Stepwgn: появились первые фотографии

Полицейские Toyota Crown попали под отзыв в Японии

В Японию привезли новую партию автомобилей «УАЗ»

ЗАЗ Таврия Нова: представлены свежие изображения

Популярные категории:

Новости Лада (ВАЗ)2004Новости Тойота (Toyota)1264Новости Хендай (Hyundai)1138Новости Киа (Kia)1025Новости Фольксваген (Volkswagen)1009Новости Рено (Renault)852Новости БМВ (BMW)790Новости Мерседес Бенц (Mercedes-Benz)757Новости Ниссан (Nissan)719Новости Ауди (Audi)675Рейтинги543Новости Форд (Ford)541Новости Шкода (Skoda)525Новости Хонда (Honda)436Новости УАЗ (UAZ)398Новости Мазда (Mazda)379Новости Джили (Geely)378Новости Митсубиси (Mitsubishi)355Новости Лексус (Lexus)337Новости Чери (Chery)302

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+