Российский Geely Atlas лишили турбомотора

Компания Geely сократила линейку исполнений кроссовера Atlas в России. Вместо трех модификаций, представленных ранее, на нашем рынке теперь доступно только две. Из гаммы исчезла «топовая» версия, оснащенная турбомотором.

Сам Geely Atlas вскоре исчезнет с продаж. Сейчас он предлагается параллельно с новым Atlas Pro, но уже известно, что его дни сочтены. Автомобиль должен покинуть модельную линейку «Джили» до конца этого года.

С прекращением продаж самой дорогой версии с 1,8-литровым турбомотором, отныне «Атлас» предложен на российском рынке с 2- и 2,4-литровыми двигателями мощностью 139 и 149 лошадиных сил соответственно, а список комплектаций модели сократился с десяти до пяти.

Урезание гаммы двигателей повлекло за собой и изменение в итоговой цене автомобиля. Учитывая, что вариант с 1,8-литровым «наддувным» ДВС был самым дорогостоящим среди других, максимальная стоимость Geely Atlas снизилась с 1 миллиона 951 тысячи 990 до 1 миллиона 851 тысячи 990 рублей.

При этом стартовый прайс остался без изменений – от 1 миллиона 436 тысяч 990 рублей. За те же деньги сейчас можно купить базовую комплектацию Geely Coolray.

Что касается нового Atlas Pro, который постепенно вытесняет своего предшественника с рынка, то его продажи начались этой осенью Кроссовер стал первой китайской моделью в России, которая оснащена системой «мягкий гибрид». Цены на автомобиль стартуют с отметки в 2 миллиона 64 тысячи 990 рублей.