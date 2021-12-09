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BMW работает над электрическим 3 Series: первые фото i3 Sedan

От: Алексей Шмидт
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Актуальный BMW i3 представляет собой субкомпактный хэтчбек с причудливым внешним обликом, а также последовательным «гибридом» или полностью электрической силовой установкой. Но в Баварии работают над еще одной «батарейной» моделью, которая получит такой же индекс. Этим автомобилем станет седан среднего класса. Его первые фотографии появились в открытой базе Минпрома Китая.

Новинка будет создана специально для «поднебесного» рынка. В ее основу ляжет обычный 3 Series G20, но в удлиненной версии. Причем в i3 Sedan длина колесной базы модели будет увеличена еще раз.

Как видно на официальных фотографиях, электрическая «тройка» получит оригинальное оформление передней части кузова. От исходной 3 Series с ДВС автомобиль отличается оригинальным бампером сложной формы, иными крыльями, светодиодными блок-фарами собственной конфигурации, а фирменные «бмвшные» ноздри радиаторной решетки заменены имитирующими их панелями. 

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Корма обращает на себя внимание перелицованным бампером и измененной «начинкой» фонарей.

Кроме того, седану i3 достанутся аэродинамические накладки на пороги и оптимизированные с точки зрения обтекаемости колесные диски.

Показанный на снимке автомобиль является версией i3 Drive 35L. Для нее заявлена электрическая силовая установка на 250 кВт/ч (340 лошадиных сил), а также пневмоподвеска. 

Сборкой электрической 4-дверки i3 будет заниматься завод BMW в КНР. Премьеру новая модель баварского бренда справит в марте-апреле 2022 года. 

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