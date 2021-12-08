Новый низкопольный автобус «ГАЗ» КАв3-4270 LE: производство стартовало

«Группа ГАЗ» приступила к серийному выпуску нового городского автобуса среднего класса с индексом КАв3-4270 LE. Как стало известно Daily-Motor.Ru, новая модель была создана не с нуля, а является модификацией автобуса КАв3-4270, сборка которого осуществляется еще с 2014 года.

Главным отличием новинки с индексом LE (Low Entry – низкий вход) является низкий уровень пола и проходы без ступенек. Автобус был разработан специально под государственную программу «Доступная среда». За счет того, что машина оказалась лишена традиционных ступеней, посадка и высадка для маломобильных пассажиров, а также людей с детскими колясками и пожилых граждан осуществляется значительно проще, чем в обычном КАв3-4270.

Добиться снижения уровня пола инженерам удалось изменением каркаса кузова. Максимальная заявленная пассажировместимость модели составляет 90 человек.

Приводит в движение новый КАв3-4270 LE 6,6-литровый двигатель ЯМЗ-536, работающий на метане. Его мощность равна 210 лошадиным силам. Газомоторное топливо хранится в шести баллонах емкостью 662 литра, которых достаточно для того, чтобы обеспечить автобусу запас хода до 350 километров. Связку двигателю составляет автоматическая трансмиссия компаний Allison или Voith.

Уже в начальном варианте оснащения в арсенал низкопольного городского автобуса КАв3-4270 LE входят: пневмоподвеска, система книлинг (возможность наклона машины в сторону выхода на 7 градусов), механическая аппарель для инвалидной коляски, а также кнопки связи с водителем.

Обычный КАвЗ-4270 с высоким уровнем пола

Кроме того, для модели заявлено так называемое «северное исполнение», отличающееся от обычного утепленным водительским рабочим местом, а также тормозными шлангами и газовыми баллонами, способными должным образом функционировать даже в условиях температур до -50 градусов.