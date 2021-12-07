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Kia показала, как будет выглядеть семиместный Seltos

От: Алексей Шмидт
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В середине декабря состоится официальная премьера нового кроссовера Kia, который будет представлять собой семиместный Seltos. В преддверии дебюта пресс-офис корейского автопроизводителя решил показать, как будет выглядеть новинка.

Автомобиль получит название Kia Carens. Ранее это имя уже использовалось компанией для компактвэна.

Предполагалось, что база «Селтоса» приведет к тому, что «Каренс» скопирует дизайн своего «донора», однако это оказалось не так. 

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Как видно на фирменных эскизах, семейный вариант Seltos получит оригинальное оформление передней части кузова с узкими секциями светодиодных дневных ходовых огней и основными блок-фарами, расположенными под ними. Между передней светотехникой не будет традиционной радиаторной решетки. Ее выполнят в виде выступающего элемента чуть ниже.

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Что касается кормы автомобиля, то ей достанутся компактные фонари, объединенные горизонтальной планкой, а также фигурный бампер и спрятанный за ним выхлоп.

Судя по скетчу салона, интерьер Kia Carens будет иметь мультируль, широкоформатный экран мультимедийной системы размером 10,25-дюйма, а также небольшой селектор трансмиссии.

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Обычный пятиместный Kia Seltos для России выпускает завод «Автотор», базирующийся в Калининградской области. На российском рынке кроссовер предложен по цене от 1 миллиона 389 тысяч 900 рублей. В начальной версии «паркетник» идет с 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 121 лошадиную силу, пятиступенчатой «механикой» и передним приводом. 

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