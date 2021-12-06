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Новый компакт-кроссовер Volvo XC20/C20: появилось первое изображение

От: Алексей Шмидт
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Компания Volvo готовит конкурента Mercedes-Benz EQA. Новый компакт-кроссовер, как и его соперник из Штутгарта, получит электрическую тягу и получит название XC20 или C20. Как будет выглядеть такой автомобиль решили показать независимые дизайнеры с британского портала «Autocar».

На новый небольшой «паркетник» в «Вольво» возглашают большие надежды. Модель должна позволить компании нарастить долю электрокаров в общем сбыте к 2025 году до 50 процентов.

В основу электрического кроссовера ляжет новая платформа SEA с «открытым исходным кодом». Впервые такая «тележка» дебютировала в универсале Zeekr 001, также работающим исключительно на электротяге. У своего родственника по архитектуре XC20 (C20) может позаимствовать тяговые батареи емкостью 86 или 100 кВт/ч, позволяющие обеспечить модели запас хода до 700 километров. 

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Что касается дизайна автомобиля, то его, по мнению авторов рендера, выполнят в стиле флагманского вседорожника XC90 новой генерации. Таким образом, можно ожидать, что компактный кроссовер Volvo получит черты, присущие концепт-кару Recharge, включая обтекаемый силуэт кузова.

В продажу компактный электрокроссовер «Вольво» должен поступить в 2022 году. В 2023 году  дебютирует близкая к нему по габаритам модель от Polestar.

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Напомним, на сегодняшний день в линейку шведского автопроизводителя входят две электрические модели – C40 Recharge и XC40 Recharge. В основе обеих лежит модульная архитектура CMA.

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