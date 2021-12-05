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Новая Лада Ока: опубликованы первые изображения

От: Алексей Шмидт
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Фото: Art By Pavel/Instagram

Ранее в Сети активно обсуждалась информация о том, что линейка российского автопроизводителя «АвтоВАЗ» в будущем имеет шансы пополниться новой компактной моделью, которая станет наследником автомобиля «Ока». Независимый дизайнер с ником «pv_art13» решил показать, как могла выглядеть такая машина. 

Оригинальную «Оку» спроектировали на Волжском автозаводе. Производство модели стартовало в 1987 году, причем выпускали автомобиль сразу на нескольких предприятиях.

За весь период сборки с конвейеров «ВАЗа» сошло более 700 тысяч таких машин, что демонстрировало высокий интерес к модели со стороны покупателей. В течение почти 20 лет компакт-кар российского автопроизводителя несколько раз переживал процедуру модернизации, однако кузов автомобиля всегда оставался без изменений и стремительно устаревал. В 2008 году выпуск модели стал для «АвтоВАЗа» невыгодным и производство модели прекратилось. 

Как видно на опубликованных изображениях, новая Лада Ока могла бы позаимствовать ряд дизайнерских элементов у актуальных автомобилей Lada, включая фирменный X-образные бамперы и хромированные вставки. Корма получила бы задние фонари, скопированные с модели Granta, а также бампер сложной формы с фальшвоздуховодами. 

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Фото: Art By Pavel/Instagram

О технической стороне возрожденной «Оки» (если «вазовцы» все же решатся на этот проект) пока можно только догадываться, но учитывая, что в будущем все модели Lada переведут на французскую платформу CMF-B, можно предположить, что в основу модели ляжет Renault Twingo. У него же новая «Ока» имеет перспективы позаимствовать и линейку двигателей, которая сейчас состоит из литровых «атмосферников» мощностью 65 и 75 лошадиных сил, а также 93 л.с. Трансмиссий на выбор две – МКПП или вариатор. 

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