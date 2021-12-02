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Для Hyundai Santa Fe придумали обвес по цене новой Lada Niva

От: Алексей Шмидт
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Компания из Польши «Carlex Design», специализирующаяся на тюнинге, разработала комплект доработок для корейского кроссовера Hyundai Santa Fe. Стоимость кита составляет 7 тысяч 995 евро (670 тысяч рублей), что при пересчете на российскую валюту сопоставимо с ценой нового внедорожника Lada Niva. В случае, если клиент пожелает приобрести оригинальную 2-цветную окраску кузова вместо однотонной черной, итоговый прайс на пакет доработок вырастет почти в 2 раза – до 15 тысяч евро или 1 миллиона 200 тысяч рублей.

Премьера обвеса для «Санта Фе» состоялась еще в прошлом году. Тогда сообщалось, что для четвертой генерации корейского «паркетника» подготовлен новый передний бампер со сплиттером и большими воздухозаборниками. 

Крылья в тюнинг-ките имеют составные расширители колесных арок, а крышка багажника дополнена массивным спойлером.

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Задний бампер отличатся от стандартного нижней секцией, а также двумя 2-ствольными патрубками выхлопа и установленным между ними фальшдиффузором. Венчают картину 20-дюймовые колесные диски, а также выкрашенные в неоново-зеленый цвет тормозные суппорты. 

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Пакет доработок не обошел и салон кросcовера. Для интерьера польские тюнеры подготовили яркие вставки неонового цвета, а также заменили стандартные сиденья на спортивные кресла, обшитые алькантарой и кожей. Рулевое колесо установлено новое, причем иной формы. Его также обтянули в кожу.

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Техническая часть пакета Urban Edition включает в себя пружины фирмы Eibach, сокращающие клиренс на 2,5 см, а также акустический модуль для более агрессивного звучания двигателя. 

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