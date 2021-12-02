Для Hyundai Santa Fe придумали обвес по цене новой Lada Niva

Компания из Польши «Carlex Design», специализирующаяся на тюнинге, разработала комплект доработок для корейского кроссовера Hyundai Santa Fe. Стоимость кита составляет 7 тысяч 995 евро (670 тысяч рублей), что при пересчете на российскую валюту сопоставимо с ценой нового внедорожника Lada Niva. В случае, если клиент пожелает приобрести оригинальную 2-цветную окраску кузова вместо однотонной черной, итоговый прайс на пакет доработок вырастет почти в 2 раза – до 15 тысяч евро или 1 миллиона 200 тысяч рублей.

Премьера обвеса для «Санта Фе» состоялась еще в прошлом году. Тогда сообщалось, что для четвертой генерации корейского «паркетника» подготовлен новый передний бампер со сплиттером и большими воздухозаборниками.

Крылья в тюнинг-ките имеют составные расширители колесных арок, а крышка багажника дополнена массивным спойлером.

Задний бампер отличатся от стандартного нижней секцией, а также двумя 2-ствольными патрубками выхлопа и установленным между ними фальшдиффузором. Венчают картину 20-дюймовые колесные диски, а также выкрашенные в неоново-зеленый цвет тормозные суппорты.

Пакет доработок не обошел и салон кросcовера. Для интерьера польские тюнеры подготовили яркие вставки неонового цвета, а также заменили стандартные сиденья на спортивные кресла, обшитые алькантарой и кожей. Рулевое колесо установлено новое, причем иной формы. Его также обтянули в кожу.

Техническая часть пакета Urban Edition включает в себя пружины фирмы Eibach, сокращающие клиренс на 2,5 см, а также акустический модуль для более агрессивного звучания двигателя.