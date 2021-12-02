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Грузовая Лада Гранта получила версию с краном-манипулятором

От: Алексей Шмидт

На YouTube-канале «проект Карелия» появился видеосюжет, главным действующим лицом которого стала новая версия грузовой Лада Гранта. Автомобиль получил название PVR-235700, а его главной «фишкой» является наличие гидравлического ручного подъемного крана-минипулятора «Оптимус» с поворотной стрелой.

В основу машины лег не обычный ВИС-2349, грузоподъемность которого равна 780 килограммам, а его удлиненная и усиленная версия с колесной базой в 3100 мм и наличием пневмобаллонов на задней оси вместо листовых рессор. 

Разработкой крана-манипулятора специально для Lada Granta занимался ульяновский инженер Ринат Калимуллин. Его производство собирается наладить компания «ВПК-Инжиниринг» из Тольятти. Грузоподъемность крана при вылете стрелы 1200 мм равна 1 тонне, 1500 мм – 0,75 тонны, а 1800 мм – 0,5 тонны. 

В перспективе запланирована интеграция КМУ в раму машины, а также оснащение компактной гидравлической станцией с электроприводом насоса от бортовой сети и практически полным отсутствием ручного труда.

lada granta

Для того, чтобы запустить автомобиль в мелкосерийное производство, для начала его разработчикам предстоит оформить сертификат Одобрения типа транспортного средства (ОТТС). И только после этого можно будет говорить о возможных сроках его появления в продаже.

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