«АвтоВАЗ» обижается, когда «Ладу Гранту» называют бюджетным автомобилем

Недавно «Лада Гранта» отпраздновала 10-летний юбилей пребывания на конвейере «АвтоВАЗа». В честь этого события на аффилированном российским автопроизводителем YouTube-канале «На заводе» появился видеоролик, из которого стали известны некоторые свежие подробности о новой стратегии позиционирования моделей Lada.

В свете объявленного движения российского бренда в более высокие ценовые сегменты в руководстве «АвтоВАЗа» решили называть Granta не «бюджетником», а «сбалансированным предложением».

В съемках видео приняли участие директор проекта Granta в 2008-2015 Олег Груненков, а также действующий руководитель этой линии Ольга Баженова.

Говоря и самой дешевой в линейке Lada модели, актуальный директор проекта «Гранта» старательно избегает упоминание низкого ценового сегмента и доступности модели, а также просит не называть автомобиль бюджетным:

«Lada Granta нельзя назвать бюджетной. Сама характеристика «бюджетный автомобиль» в отношении этой машины недопустима».

Подкрепляет свои слова Ольга Баженова утверждением, что на сегодняшний день Granta оснащается самыми современными опциями, которые имеются на рынке (речь о мультимедийной системе Lada Enjoy Pro и телематике Lada Connect).

Сменившееся отношение Lada к слову «бюджетный» сильно настораживает, ведь «бюджетный» является синонимом «доступного», а не «плохого». А рост цен на такие автомобили и смена технологий не превращают бюджетную машину в премиальную.