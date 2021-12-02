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«УАЗ Хантер» протестировали в горах Чили: внедорожник превзожел все ожидания

От: Алексей Шмидт
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Путешественник из Чили, ведущий свой канал на YouTube под названием «Viajeros y Rutas TV», опубликовал новый видеоролик. В нем ведущий представил российский внедорожник «УАЗ Хантер», а также испытал его на местных горных серпантинах. 

UAZ Hunter смог без особого труда взобраться на самую высокую точку города Ла-Серена (Серро Гранде), а также удостоился похвалы от блогера за простую конструкцию и вытекающий из этого плюс в виде легкости ремонта. Кроме того, блогер оказался удивлен тому, что весь салон машины в случае необходимости можно вымыть из шланга, включая панель приборов. 

В технической части «Хантер» порадовал ведущего работой системы полного привода, а также отличной подвеской. 

По словам мужчины, в ДНК «УАЗ Хантер» чувствуется армейская сущность – автомобиль легко поднимается по склонам, причем делает это как танк, ведя себя предсказуемо и стабильно, хотя не имеет современных электронных ассистентов. 

«Это не на 100 процентов комфортабельный автомобиль, но он разработан для экстремальных условий, так что должен хорошо подойти, например, охотникам», – заявляет в видео блогер. 

Еще одним плюсом «Хантера» по сравнению с его местными аналогами стал показатель грузоподъемности, равный 735 килограммам. 

По итогу тест-драйва чилийский видеоблогер оказался впечатлен российским внедорожником, отметив, что он не только оправдал его ожидания, но и превзошел их. При этом мужчина поспешил отметить, что «Хантер» является очень хорошей машиной для поездок на природу, но в городе может оказаться не очень удобным. Подписчики посоветовали блогеру в следующий раз проверить российский внедорожник в его родной стихии – грязи. 

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