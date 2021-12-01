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Уникальный спорткар ЗАЗ-1104: о нем не знали даже сотрудники завода

От: Алиса Шашкова
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В Сети появились фотографии макета спортивного автомобиля ЗАЗ. Машину с индексом 1104 не просто мало кто видел – о ней не слышали даже некоторые сотрудники Запорожского автозавода. Новая модель, разработанная инженером Владимиром Стешенко, могла кардинально изменить судьбу украинского автопрома, но так и не добралась до конвейера.

Проект ЗАЗ-1104 был разработан в 80-х и выпущен в единственном экземпляре.

Шоу-кар выглядит крайне нетипично на фоне других моделей Запорожского автомобильного завода, внешним обликом напоминая Pontiac Fiero и Toyota MR2.

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В основе машины лежит трубчатая рама. Все кузовные панели выполнены из стеклопластика. 

По задумке разработчиков, ЗАЗ-1104 должен был иметь переднемоторную компоновку. В качестве двигателя для него мог выступить 1,6-литровый 4-цилиндровый бензиновый мотор (очевидно фирмы ВАЗ), работающий в связке с механической трансмиссией. 

К сожалению, дальше макета дело так и не пошло. На Запорожском автозаводе решили, что столь инновационный проект окажется не понят покупателями, поэтому сосредоточили все свои мощности на другой продукт – «Таврия». 

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