Skoda показала Karoq 2022: зауженные фары и цифровой щиток приборов

Компания Skoda презентовала обновленный вариант компакт-кроссовера Karoq. Автомобиль 2022 модельного года получил пересмотренный внешний облик, а также модернизированный интерьер. Технических перемен с «паркетником», как и ожидалось, не произошло.

Отличить реформенный «Карок» от дорестайлингового можно по иному оформлению передней и задней частей кузова. Кроссоверу заменили блок-фары, радиаторную решетку, задние фонари и бамперы, но все остальные штампованные части кузова остались прежними. Блок фары обзавелись «ступенькой» снизу, а фонари стали уже. Бампера поменяли форму, а на крышке багажника разместился новый спойлер.

Габариты Karoq 2022 практически не изменились. Длина составляет 4390 мм (+10 мм), ширина – 1841 мм, высота – 1625 мм.

Аналоговая комбинация приборов для кроссовера больше недоступна. Ее место во всех версиях займет цифровой щиток диагональю 8 или 10,25-дюйма в зависимости от версии. Кроме того, для кроссовера предложено сразу четыре варианта мультимедийных систем, отличающихся размером тачскрина (могут быть от 6,5 до 9,2 дюйма).

Кроме обычного исполнения у Karoq сохранилась и модификация Sportline, отличающаяся от стандартного «Карока» лишь наружным обвесом.

Технических изменений с кроссовером не произошло. В Европе он как и прежде будет предложен с 1-, 1,5- и 2-литровыми бензиновыми «наддувными» моторами мощностью 110, 150 и 190 лошадиных сил. Кроме того, в ЕС для «Карока» доступно два дизельных турбомотора с отдачей 116 и 150 «сил». Трансмиссии – 6-скоростная «механика» или 7-диапазонный «робот» DSG. Привод может быть как передним, так и полным.

В продажу в «Старом Свете» реформенный чешский «паркетник» поступит в начале 2022 года. До России кроссовер доберется спустя несколько месяцев – ориентировочно к маю.