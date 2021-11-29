«Растянутый» Skoda Karoq обновился раньше глобального

Премьера обновленного кроссовера Skoda Karoq для мирового рынка состоится 30 ноября, но в Китае реформенный «паркетник» уже продается. В «Поднебесной» «Карок» еще до рестайлинга был крупнее своего глобального аналога и с модернизацией сохранил это преимущество.

Существенных перемен с кроссовером не произошло. Автомобилю лишь слегка подправили внешний облик, а также дооснастили недоступными ранее опциями. Экстерьер китайского Karoq с обновлением получил другой передний бампер с черными вставками, тогда как мировая модель должна обзавестись вместе с ним иной решеткой радиатора, фарами и задними фонарями.

В салоне «растянутого» кроссовера заменили блок управления «климатом», который отныне лишен физических кнопок.

Кроме того, для модели впервые предложили систему беспроводной зарядки для смартфона и черно-красную отделку сидений из «кожи». Мультимедийная система с 9-дюймовым сенсорным дисплеем у китайского Karoq была и прежде.

Техническую сторону модернизация не затронула. В «Поднебесной» Skoda Karoq продавали с безальтернативным 1,4-литровым бензиновым турбомотором TSI, выдающим 150 лошадиных сил. Тот же мотор достанется и обновленному кроссу. Трансмиссия на выбор была доступна только одна – 7-скоростной «робот». Ее также было решено не менять. Привод – только передний.

Цены на рестайлинговый «Карок» для КНР уже объявлены. За «паркетник» просят от 149 тысяч 900 до 154 тысяч 900 юаней или 1 миллион 750 – 1 миллион 805 тысяч рублей по текущему курсу.