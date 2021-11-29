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Блогер показал как гниет Лада Веста: ему почти никто не поверил

От: Алексей Шмидт
Снимок экрана 2021 11 29 в 17.35.40
Фото: скриншот c YouTube

Коррозионная стойкость продукции отечественного автопрома давно считается в интернете больной темой. Некоторые владельцы российских машин не испытывают проблем с ржавчиной, тогда как другие жалуются на то, что кузова их автомобилей превращаются в «решето». Автор YouTube-канала «Lada Vesta Беларусь» опубликовал видеоролик, в котором продемонстрировал как гниет Лада Веста. В комментариях блогеру поверили не все. 

По словам ведущего канала, для съемок он специально выбрал автомобиль белого цвета, который лучше других подходит для демонстрации «рыжиков». В кадре показана Lada Vesta 2016 года выпуска, пробег которой равен почти 90 тысячам километров. Если верить словам мужчины, после того, как машину купили в автосалоне, с ее кузовом не происходило никаких манипуляций (он не обрабатывался антикором).

Помыть автомобиль не удалось, поэтому осмотр внешней части оказался затруднительным, но видимых очагов коррозии зафиксировать на видео не получилось.

Снимок экрана 2021 11 29 в 17.39.27
Фото: скриншот c YouTube

Видеоролик начался с того, что блогер выделил одну из «якобы» серьезных проблем с «Весты», касающуюся вздутия выброизоляции в багажнике, под которой часто скрывается ржавчина.

Впрочем, самое интересное даже не это, а то, что удалось рассмотреть под капотом машины. В месте сварного шва стакана обнаружился серьезный очаг коррозии. Причем, как видно, разрушение началось под слоем герметика. После его прокола открылась не самая привлекательная картина – ржавчина распространилась вокруг технологических отверстий в районе замка и у петлей крепления капота.

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Фото: скриншот c YouTube

Кроме того, коррозия добралась до всех мест, в которых детали имеют свойство соприкасаться друг с другом.

Снимок экрана 2021 11 29 в 17.50.43
Фото: скриншот c YouTube

Но на этом блогер не закончил. Мужчина решил «добить» владельцев «Весты» демонстрацией коррозии на блоке цилиндров, причем настолько глубокой, что она соскабливается отверткой. При этом днище машины вопросов у автора YouTube-канала не вызвало. 

Предвосхищая бурные комментарии ведущий заранее оговорился, что показанный им автомобиль никогда не принимал участие в ДТП. Однако пользователей это все равно не остановило.

«Скорее всего битая. У меня машина 2016 года, специально пошёл посмотрел на своей машине. Ни какой ржавчины нет», – написал под роликом пользователь с ником «Олег».

«Она что в кислотной камере была ???? Ржавчина даже там, где фактически быть не должна…..У меня Веста 17года нету даже намёка на ржу…», – солидарен с предыдущим оратором другой владелец Vesta, которого такие проблемы не затронули. 

«Видео как из параллельной вселенной) На моей то Весте то где всё это ?) Вы свою тачку в какой-то солевой камере держали что-ли ?) Недавно масло менял, загнали на яму. Полазил снизу. Так даже на днище нет подобного» – вторит обоим Дмитрий Игнатьев.

«У меня веста 15 года 120т пробега и такого вообще нету», – рассказал владелец Vesta «Андрей. LUKOS.

«Это для Белоруссии такие машины делают», – выразил мнение в комментариях пользователь YouTube Артем Коростелев.

Впрочем, не обошлось и без тех, кому проблема с появлением ржавчины на Lada Vesta известна многие годы.

«Ну то, что они гниют под капотом, давно известно т.к. оцинковка у них только внешняя, кузов полностью в ванну не погружают, а за тот прайс, что сейчас за них просят хотелось бы уже полную оцинковку», – прокомментировал видео Илья Бесфамильный.

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