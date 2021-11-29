Блогер показал как гниет Лада Веста: ему почти никто не поверил

Фото: скриншот c YouTube

Коррозионная стойкость продукции отечественного автопрома давно считается в интернете больной темой. Некоторые владельцы российских машин не испытывают проблем с ржавчиной, тогда как другие жалуются на то, что кузова их автомобилей превращаются в «решето». Автор YouTube-канала «Lada Vesta Беларусь» опубликовал видеоролик, в котором продемонстрировал как гниет Лада Веста. В комментариях блогеру поверили не все.

По словам ведущего канала, для съемок он специально выбрал автомобиль белого цвета, который лучше других подходит для демонстрации «рыжиков». В кадре показана Lada Vesta 2016 года выпуска, пробег которой равен почти 90 тысячам километров. Если верить словам мужчины, после того, как машину купили в автосалоне, с ее кузовом не происходило никаких манипуляций (он не обрабатывался антикором).

Помыть автомобиль не удалось, поэтому осмотр внешней части оказался затруднительным, но видимых очагов коррозии зафиксировать на видео не получилось.

Фото: скриншот c YouTube

Видеоролик начался с того, что блогер выделил одну из «якобы» серьезных проблем с «Весты», касающуюся вздутия выброизоляции в багажнике, под которой часто скрывается ржавчина.

Впрочем, самое интересное даже не это, а то, что удалось рассмотреть под капотом машины. В месте сварного шва стакана обнаружился серьезный очаг коррозии. Причем, как видно, разрушение началось под слоем герметика. После его прокола открылась не самая привлекательная картина – ржавчина распространилась вокруг технологических отверстий в районе замка и у петлей крепления капота.

Фото: скриншот c YouTube

Кроме того, коррозия добралась до всех мест, в которых детали имеют свойство соприкасаться друг с другом.

Фото: скриншот c YouTube

Но на этом блогер не закончил. Мужчина решил «добить» владельцев «Весты» демонстрацией коррозии на блоке цилиндров, причем настолько глубокой, что она соскабливается отверткой. При этом днище машины вопросов у автора YouTube-канала не вызвало.

Предвосхищая бурные комментарии ведущий заранее оговорился, что показанный им автомобиль никогда не принимал участие в ДТП. Однако пользователей это все равно не остановило.

«Скорее всего битая. У меня машина 2016 года, специально пошёл посмотрел на своей машине. Ни какой ржавчины нет», – написал под роликом пользователь с ником «Олег».

«Она что в кислотной камере была ???? Ржавчина даже там, где фактически быть не должна…..У меня Веста 17года нету даже намёка на ржу…», – солидарен с предыдущим оратором другой владелец Vesta, которого такие проблемы не затронули.

«Видео как из параллельной вселенной) На моей то Весте то где всё это ?) Вы свою тачку в какой-то солевой камере держали что-ли ?) Недавно масло менял, загнали на яму. Полазил снизу. Так даже на днище нет подобного» – вторит обоим Дмитрий Игнатьев.

«У меня веста 15 года 120т пробега и такого вообще нету», – рассказал владелец Vesta «Андрей. LUKOS.

«Это для Белоруссии такие машины делают», – выразил мнение в комментариях пользователь YouTube Артем Коростелев.

Впрочем, не обошлось и без тех, кому проблема с появлением ржавчины на Lada Vesta известна многие годы.

«Ну то, что они гниют под капотом, давно известно т.к. оцинковка у них только внешняя, кузов полностью в ванну не погружают, а за тот прайс, что сейчас за них просят хотелось бы уже полную оцинковку », – прокомментировал видео Илья Бесфамильный.