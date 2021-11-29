Сколько бензина должно быть в баке новой Lada: ответ «АвтоВАЗа»

При покупке нового автомобиля будущий владелец машины сталкивается с множеством вопросов, ответы на которые ему найти порой сложно или вовсе невозможно. Так, например, один из самых частых касается того, сколько бензина должно быть залито дилером при продаже Lada. На него ответили в «АвтоВАЗе».

Предпродажная подготовка включает в себя заправку автомобиля в дилерском центре. Ее главная цель – обеспечить исправное состояние машины перед передачей ее владельцу.

Как сообщает портал «Лада.Онлайн», ссылаясь на сообщение представителя компании «АвтоВАЗ», в рамках предпродажной подготовки дилер должен заливать в автомобили «Лада» около двух литров бензина. Делается это для того, чтобы покупатель мог добраться на машине до ближайшей заправки.

Самой неэкономичной моделью в линейке Lada является внедорожник Niva, потребляющий около 12 литров бензина на 100 км пути в смешанном цикле.

Следовательно, даже на таком автомобиле у покупателя будет возможность отыскать заправку в радиусе 17 километров, тогда как на более экономичных моделях, например Lada Granta со средним расходом 6,5-литра на 100 км, можно проехать еще больше – до 30 километров.

Щедрыми нормативы «АвтоВАЗа» не назовешь, особенно в современных реалиях, когда официальные дилеры склонны оценивать самые простые опции в десятки, а то и сотни тысяч рублей.

Между тем, автомобили Lada продолжают дорожать. По информации Daily-Motor.Ru, ближайшая корректировка прайс-листов российского бренда запланирована на 1 декабря.