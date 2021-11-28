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Новый кроссовер Exeed VX для РФ: известна цена самой дорогой версии President 

От: Алексей Шмидт
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Компания Chery раскрыла название и оснащение одной из комплектаций нового 7-местного премиального кроссовера Exeed VX для России. Речь идет о «топовом» исполнении, которое назовут President. Стоимость такого варианта китайского вседорожника составит около 3 миллионов 700 тысяч рублей.

В базовой версии Exeed VX будет предложен с 19-дюймовыми алюминиевыми колесными дисками, полностью светодиодной оптикой, панорамной крышей с люком, камерами кругового обзора, бесключевым доступом в салон, 3-зонным «климатом», проекцией и акустической системой с 8-ю динамиками.

Кроме того, в стартовый вариант оснащения модели войдут система контроля «слепых» зон, помощник при выезде из полосы движения, круиз-контроль со скоростным лимитером, всевозможные обогревы и подогревы, а также вентиляция передних сидений.

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Прерогативой самой дорогой версии Exeed VX станет адаптивный круиз-контроль с помощником при движении в «пробках», системой распознавания дорожных знаков и предотвращения фронтальных столкновений, адаптивная оптика, ионизатор воздуха в салоне, 20-дюймовые колесные диски, задние парктроники, амбиентная подсветка интерьера и водительское сиденье повышенной комфортности.

Во всех вариантах новый кроссовер Exeed в России будет продаваться исключительно с 2-литровым бензиновым турбомотором мощностью 249 лошадиных сил (385 Нм), агрегатированным 7-диапазонным преселективным «роботом» Getrag и системой полного привода с муфтой подключения задней оси фирмы BorgWarner.

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Первые автомобили уже добрались до московских дилеров, но официальные прайс-листы на модель рассекретят только 2 декабря. По неофициальной информации, за начальный вариант Exeed VX будут просить от 3 миллионов 300 – 3 миллионов 400 тысяч рублей (скорее всего эта цена будет актуальной только с учетом Trade-in).

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