У российского Hyundai Tucson появились новые дизельные версии (все цены)

Компания Hyundai расширила список комплектаций кроссовера Tucson в России. Отныне их 7, а не 5, как было раньше. Более того, новые вариации предназначены исключительно для турбодизельных версий с 2-литровым мотором CRDi мощностью 184 лошадиные силы, спрос на которые оказался выше, чем изначально предполагался.
Сейчас дизельные корейские «паркетники» предлагаются на российском рынке только с 8-диапазонной автоматической трансмиссией и системой полного привода.
Новая комплектация под названием Family Plus стала самой доступной для дизельного кроссовера. В ее арсенал вошли: 6 подушек безопасности, климат-контроль, мультимедийная система с 8-дюймовым сенсорным дисплеем, кнопка запуска ДВС, система бесключевого доступа в салон, а также камера заднего вида, задние датчики парковки, подогрев рулевого колеса, передний сидений и ветрового стекла, круиз-контроль, датчик света и 17-дюймовые колесные диски.
Версия Lifestyle осталась в гамме, но была дополнена модификацией Lifestyle Plus, в которой к имеющимся подогревам задних сидений, передним датчикам парковки, рейлингам на крыше, датчику дождя и беспроводной зарядке для гаджетов присоединились комбинированная обивка сидений из кожи и кожзаменителя, цифровая комбинация приборов, акустическая система фирмы Krell, контурная подсветка салона, 18-дюймовые колесные диски, подрулевые лепестки переключения передач и селектор трансмиссии в виде «кнопок», заменивший традиционный рычаг.
Цены на все вариации нового Hyundai Tucson в России в официальном интернет-магазине на сегодняшний день выглядят следующим образом.
|Комплектация
|2.0 MPI 2WD MT6
|2.0 MPI 2WD АT6
|2.0 MPI 4WD MT6
|2.0 MPI 4WD АT6
|2.5 GDI 4WD АT8
|2.0 CRDi 4WD АT8
|Classic
|1 млн. 954 тыс. руб.
|2 млн. 14 тыс. руб.
|—
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|Family
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|2 млн. 104 тыс. руб.
|2 млн. 144 тыс. руб.
|2 млн. 204 тыс. руб
|2 млн. 354 тыс. руб.
|—
|Family Plus
|—
|—
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|—
|—
|2 млн. 544 тыс. руб.
|Lifestyle
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|2 млн. 254 тыс. руб.
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|2 млн. 354 тыс. руб.
|2 млн. 504 тыс. руб.
|2 млн. 604 тыс. руб.
|Lifestyle Plus
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|2 млн. 764 тыс. руб.
|Prestige
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|2 млн. 584 тыс. руб.
|2 млн. 754 тыс. руб.
|2 млн. 854 тыс. руб.
|Visioner
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|2 млн. 984 тыс. руб.
|3 млн. 84 тыс. руб.