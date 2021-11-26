У российского Hyundai Tucson появились новые дизельные версии (все цены)

Компания Hyundai расширила список комплектаций кроссовера Tucson в России. Отныне их 7, а не 5, как было раньше. Более того, новые вариации предназначены исключительно для турбодизельных версий с 2-литровым мотором CRDi мощностью 184 лошадиные силы, спрос на которые оказался выше, чем изначально предполагался.

Сейчас дизельные корейские «паркетники» предлагаются на российском рынке только с 8-диапазонной автоматической трансмиссией и системой полного привода.

Новая комплектация под названием Family Plus стала самой доступной для дизельного кроссовера. В ее арсенал вошли: 6 подушек безопасности, климат-контроль, мультимедийная система с 8-дюймовым сенсорным дисплеем, кнопка запуска ДВС, система бесключевого доступа в салон, а также камера заднего вида, задние датчики парковки, подогрев рулевого колеса, передний сидений и ветрового стекла, круиз-контроль, датчик света и 17-дюймовые колесные диски.

Версия Lifestyle осталась в гамме, но была дополнена модификацией Lifestyle Plus, в которой к имеющимся подогревам задних сидений, передним датчикам парковки, рейлингам на крыше, датчику дождя и беспроводной зарядке для гаджетов присоединились комбинированная обивка сидений из кожи и кожзаменителя, цифровая комбинация приборов, акустическая система фирмы Krell, контурная подсветка салона, 18-дюймовые колесные диски, подрулевые лепестки переключения передач и селектор трансмиссии в виде «кнопок», заменивший традиционный рычаг.

Цены на все вариации нового Hyundai Tucson в России в официальном интернет-магазине на сегодняшний день выглядят следующим образом.