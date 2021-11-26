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У российского Hyundai Tucson появились новые дизельные версии (все цены)

От: Алексей Шмидт
2021 06 01 new hyundai tucson russia 5

Компания Hyundai расширила список комплектаций кроссовера Tucson в России. Отныне их 7, а не 5, как было раньше. Более того, новые вариации предназначены исключительно для турбодизельных версий с 2-литровым мотором CRDi мощностью 184 лошадиные силы, спрос на которые оказался выше, чем изначально предполагался.

Сейчас дизельные корейские «паркетники» предлагаются на российском рынке только с 8-диапазонной автоматической трансмиссией и системой полного привода.

Новая комплектация под названием Family Plus стала самой доступной для дизельного кроссовера. В ее арсенал вошли: 6 подушек безопасности, климат-контроль, мультимедийная система с 8-дюймовым сенсорным дисплеем, кнопка запуска ДВС, система бесключевого доступа в салон, а также камера заднего вида, задние датчики парковки, подогрев рулевого колеса, передний сидений и ветрового стекла, круиз-контроль, датчик света и 17-дюймовые колесные диски. 

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Версия Lifestyle осталась в гамме, но была дополнена модификацией Lifestyle Plus, в которой к имеющимся подогревам задних сидений, передним датчикам парковки, рейлингам на крыше, датчику дождя и беспроводной зарядке для гаджетов присоединились комбинированная обивка сидений из кожи и кожзаменителя, цифровая комбинация приборов, акустическая система фирмы Krell, контурная подсветка салона, 18-дюймовые колесные диски, подрулевые лепестки переключения передач и селектор трансмиссии в виде «кнопок», заменивший традиционный рычаг. 

Цены на все вариации нового Hyundai Tucson в России в официальном интернет-магазине на сегодняшний день выглядят следующим образом. 

Комплектация2.0 MPI 2WD MT62.0 MPI 2WD АT62.0 MPI 4WD MT62.0 MPI 4WD АT62.5 GDI 4WD АT82.0 CRDi 4WD АT8
Classic1 млн. 954 тыс. руб.2 млн. 14 тыс. руб.
Family2 млн. 104 тыс. руб.2 млн. 144 тыс. руб.2 млн. 204 тыс. руб2 млн. 354 тыс. руб.
Family Plus2 млн. 544 тыс. руб.
Lifestyle2 млн. 254 тыс. руб.2 млн. 354 тыс. руб.2 млн. 504 тыс. руб.2 млн. 604 тыс. руб.
Lifestyle Plus2 млн. 764 тыс. руб.
Prestige2 млн. 584 тыс. руб.2 млн. 754 тыс. руб.2 млн. 854 тыс. руб.
Visioner2 млн. 984 тыс. руб.3 млн. 84 тыс. руб.

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