Toyota опубликовала фото Corolla, и это целый детектив

Американский офис компании Toyota выложил в своем Инстаграм-аккаунте фотографию салона обычной версии модели Corolla, указав в подписи к снимку текст с неизвестным смыслом: «Keep them guessing» (в переводе с английского – «Пусть догадываются»). О чем шла речь изначально было непонятно, но вскоре «короллаводы», внимательно рассмотрев фото, пришли к выводу, что в Toyota предлагают им разгадать некую загадку.

В снимке, опубликованном автопроизводителем, самые догадливые пользователи ресурса «GRCorolla», обнаружили множество «пасхалок», намекающих на скорое появление у модели «заряженной» версии. Автомобиль получит название GR Corolla и будет выкроен по тем же лекалам, что и GR Yaris.

Выяснилось, что дизайнеры Toyota творчески подошли к анонсу новой модификации «Кораллы», снабдив фотографию рядом визуальных отсылок.

Так, например, на приборной панели автомобиля в том месте, где расположены часы, можно заметить надпись G:16, намекающую на 3-цилиндровый «наддувный» двигатель «заряженного» хэтчбека GR Yaris (заводское обозначение мотора G16E-GTS).

На центральном дисплее отображается карта, на которой улица носит название GR Four, отсылающее к системе полного привода, а на панели климатической установки видны цифры 2 и 68, предположительно говорящие о мощности двигателя новинки.

Наконец, самая главная «пасхалка» касается самого изображения Toyota GR Corolla, которое можно обнаружить внимательно присмотревшись к правому верхнему углу фотографии. Сквозь боковое стекло проглядывается проезжающий вдалеке прототип. Впрочем, сделать какие-либо выводы о машине, кроме того, что она будет иметь 5-дверный кузов, из-за низкого качества невозможно.

На разгадку загадки у фанатов Toyota ушло немало времени. Оригинальный пост в Instagram был опубликован еще месяц назад.