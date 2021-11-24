Новый Ford Ranger: современнее, крупнее и технологичнее

Компания Ford представила новую генерацию рамного среднеразмерного пикапа Ranger. Уходящее поколение модели выпускалось с 2010 года, что по современным меркам можно назвать весьма большим сроком. Замена подоспела спустя 11 лет.

Автомобиль разработан на глубоко модернизированной рамной «тележке», которая была у его предшественника. Основные перемены в платформе свелись к иной технологии создания переднего подрамника, который теперь выполнен современным методом гидроформинга.

Со сменой генерации пикап прибавил как с точки зрения колесной базы (+50 мм) – до 3276 мм, так и колеи передних и задних колес (также +50 мм) – до 1610 мм. Габаритные размеры машины пока не объявлены.

Кузов свежего Ranger полностью новый с широкой радиаторной решеткой, крупным блоком фар, а также спокойными формами панелей. Грузовая платформа способна уместить полноразмерные палеты, а за задними колесами в бортах инженеры разместили ступеньки, позволяющие легче осуществлять в нее погрузку и выгрузку.

В арсенале модели значатся: светодиодная оптика, камеры кругового обзора, а также мультимедийная система SYNC4 с 10,1- и 12-дюймовым дисплеями на выбор.

Моторная линейка пикапа состоит из 4 «наддувных» двигателей, три из которых являются дизельными и только один бензиновым. Для простых версий предложен 2-литровый «турбодизель» в двух вариантах мощности. Прерогативой средних исполнений стал 3-литровый «наддувный» V6. Для любителей бензиновых агрегатов припасли 2,3-литровый мотор EcoBoost. Характеристики ни одного из них пока не объявлены, но известен список трансмиссий. В него войдут: 6-скоростная МКПП, а также 6- или 10-скоростные классические «автоматы». Полный привод можно будет выбрать двух видов в зависимости от версии – постоянная заднеприводная трансмиссия и автоматическим подключением «передка» и постоянным 4×4.

Выпускать новый Ranger будут в вариантах с полуторной 2-дверной или 2-рядной 4-дверной кабинами. В странах Юго-Восточной Азии автомобиль появится до конца года, а до Европы доберется только в конце 2022-го. Северная Америка увидит машину и того позже.