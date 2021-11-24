Новый Toyota Land Cruiser Prado 2022 (J180): дата премьеры и свежие подробности

Toyota продолжает хранить молчание об одной из своих главных премьер после дебюта новых генераций Land Cruiser и Tacoma – Prado J180. Впрочем, некоторые подробности о проекте постепенно просачиваются в Сеть.

По информации китайского портала «Autohome», японцы определились со сроком премьеры нового Prado. Популярный среднеразмерный рамный внедорожник Toyota нового поколения дебютирует в августе 2022 года.

В основу модели ляжет архитектура TNGA-F с более низким центром тяжести и уменьшенной массой. Автомобиль позаимствует ряд технических и дизайнерских аспектов у своего старшего родственника с индексом 300, представленного этим летом.

Предполагается, что вместе с базовой версией Prado 2022 дебютирует и его исполнение GR Sport, которое отличается от простого внедорожника специальным стайлинг-пакетом и доработками по части подвески.

Благодаря переезду на новую платформу TNGA-F новый Prado должен стать просторнее в салоне по сравнению с предшественником, а также получить силовой агрегат, расположенный чуть ниже, чем раньше. Кузов сделают легче за счет более широкого использования алюминиевых сплавов, что снизит снаряженную массу. Внедорожнику достанется светодиодная оптика с динамическими «поворотниками», полностью цифровая комбинация приборов, большой тачскрин мультимедийной системы и акустическая установка фирмы JBL с 12-ю динамиками.

По части двигателей пока информации не так много, причем вся она носит противоречивый характер. Предполагается, что 180-й «Прадо» сохранит 2,8-литровый дизельный двигатель 1GD-FTV, который недавно пережил модернизацию. Хотя, по слухам, кроме него для модели готовят и новый 2,5-литровый бензиновый «атмосферник» A25A-FKS мощностью 205 и 250 Нм, известный по Toyota Camry. Более того, и ему и дизельному мотору в пару прочат не классический «автомат», как было раньше, а бесступенчатый вариатор Direct-Shift CVT.

Напомним, ранее в Сети активно муссировались слухи о том, что новый Toyota Land Cruiser Prado будет представлен не в 2022 году, как изначально предполагалось, а только в 2023-м.