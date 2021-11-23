Большой кроссовер Exeed VX для России: известны характеристики

Компания Chery готовится к расширению линейки моделей бренда Exeed в России выпуском нового большого вседорожника, который получит индекс VX. Премьера модели состоялась еще в прошлом году, а теперь он становится все ближе к появлению на нашем рынке, где станет второй моделью новоиспеченной марки после среднеразмерного SUV TXL. Накануне о новинке появились первые технические подробности.

Как стало известно Daily-Motor.Ru, Exeed VX будут продавать в России только с одним двигателем – 2-литровым бензиновым агрегатом мощностью 249 лошадиных сил и 385 Нм.

Для сравнения, в Китае вседорожник предложен с таким же агрегатом, но его отдача равна 254 л.с. Кроме него «поднебесный» вариант VX можно выбрать с 1,6-литровой «наддувной четверкой», выдающей 197 «сил».

В качестве трансмиссии для модели выступит 7-диапазонный «робот» Getrag с двумя мокрыми сцеплениями. Переднеприводных вариантов у VX не будет – все машины предложат исключительно с электромагнитной муфтой BorgWarner, подключающей заднюю ось.

Для России отвели машины только с 7-местным салоном, хотя в Китае VX можно заказать и в 6-местной версии. В перечень оснащения модели войдут: кожаный салон, 3-зонный климат-контроль, система обогрева и вентиляции передних сидений, цифровая комбинация приборов (диагональю 12,3 дюйма), проекционный дисплей, камеры кругового обзора, панорамная крыша с люком и акустическая система фирмы Sony.

До российских дилеров Exeed VX должен добраться до конца 2021 года. Цены на автомобиль пока не названы, но за «младший» Exeed TXL у нас сейчас просят от 2 миллионов 700 до 2 миллионов 900 тысяч рублей. Поэтому более крупный внедорожник практически наверняка будет стоить не менее 3 миллионов рублей.