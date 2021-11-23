«Лада Революшн 3»: спорткар «АвтоВАЗа», которому помешал кризис

На YouTube-канале «На заводе», аффилированном «АвтоВАЗом», появилось новое видео, в котором главным героем стал концепт-кар. Автомобиль имел большие перспективы для выхода в серийное производство, но ему помешал кризис 2008 года. Речь о «Лада Революшн 3».

О суперкаре Lada в видеосюжет рассказал дизайнер Андрей Рубанов. По словам специалиста, история модели началась после успешного проекта гоночного родстера. В руководстве компании задумались над тем, чтобы разработать гражданский автомобиль, но уже в другом типе кузова – среднемоторное купе.

После того, как все компоновочные работы были завершены, а также доведены до финала аэродинамические тесты, стартовало так называемое «натурное макетирование».

В основу машины лег пространственный трубчатый каркас, который облачили в пластиковые панели. Агрегаты у модели должны были оказаться собственными, заимствованными у серийных «Лада», что без особых проблем позволяло наладить ее серийное производство. Впрочем, справедливости ради, если бы Lada Revolution 3 и довели до конвейера, то сборка была бы исключительно мелкосерийной.

Доступ в салон автомобиля осуществлялся через двери с традиционным механизмом открывания, хотя инженеры «АвтоВАЗа» рассматривали и другие варианты, в том числе с решением в виде «крыло чайки». Внутри машины можно было заметить тоннель пола, говорящий о том, что в перспективе модель могла получить полный привод.

Как отметил в видео Андрей Рузанов, главной проблемой для инженеров стала задача создать готовый продукт при минимальных затратах. Но даже экономия не позволила отправить машину в «серию». Кризис 2008 года сильно ударил по подразделению «Lada Sport», сместив его акценты на мировой чемпионат по турингу.