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Geely KX11, который привезут в Россию, получил запас хода в 1300 км

От: Михаил Романченко
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Компания Geely раскрыла ключевые характеристики нового гибридного кроссовера KX11 (в КНР автомобиль продают под названием XingYue L). Автомобиль станет первой серийной моделью в линейке «Джили», который получит гибридную силовую установку нового поколения Hi-X. Для россиян модель интересна тем, что в 2022 году появится и у нас, правда, скорее всего, будет представлена только с традиционными ДВС.

В ходе презентации гибридного XingYue L подтвердили, что силовая установка модели будет состоять из полуторалитровой «турботройки», работающего в паре с электрическим двигателем. Ее показатель отдачи на мероприятии не назвали, но если верить сертификационным документам суммарная отдача двух агрегатов составит порядка 258 л.с.

Главная «фишка» гибрида Hi-X заключается в 3-диапазонной трансмиссии DHT Pro. Судя по всему, это означает, что XingYue L будет отличаться силовой установкой, способной работать как в последовательном, так и параллельном режимах.

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Характеристики электродвигателя и тягового аккумулятора в «Джили» пока не раскрывают, но показатель расхода топлива модели уже известен – 4,3-литра на 100 км в смешанном цикле, что является весьма неплохим показателем для модели размером с Kia Sorento.

Внешне гибридный вариант XingYue L легко распознать по светодиодному логотип, радиаторной решетке с хромированными штрихами, аэродинамичным колесным дискам и модернизированным бамперам. 

Прием заказов на гибридный кроссовер в КНР стартует уже декабре этого года. Так что можно предположить, что полноценная премьера экономичного XingYue L уже не за горами. 

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