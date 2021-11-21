Компания Suzuki работает над обновлением бюджетного кроссовера Vitara, который в Индии носит приставку к названию Brezza. В Сеть утекли первые фотографии Vitara 2022 без камуфляжа, на которых можно разглядеть не только дизайнерские решения экстерьера новинки, но и интерьера.

Как видно на шпионских снимках, японский «паркетник» переживет существенные изменения во внешности по сравнению с предшественником. Большинство косметических перемен произойдут с передней частью кузова. Кроссоверу достанется новый капот и крылья, а также модернизированная решетка радиатора и иная форма головной оптики. Передний бампер хоть и сохранит свою форму, но обзаведется рядом декоративных элементов, а боковой профиль сможет похвастать наличием новой облицовки.

Интерьер автомобиля обновится не меньше, чем экстерьер. На фотографиях можно заметить, что у Vitara будет новая приборная панель, рулевое колесо, дисплей мультимедийной системы и панорамный люк в крыше, а арсенал модели пополнится камерой с обзором на 360 градусов, системой беспроводной зарядки для смартфона, а также подрулевыми переключателями скоростей.

Как пишут индийские СМИ, с модернизацией Suzuki Vitara Brezza не только изменится в внешне и внутренне, но и поменяет название. От фирменного названия Vitara могут отказаться, оставив только приставку Brezza.

В основе актуального кроссовера Vitara Brezza лежит платформа Global C, на которой были построены S-Cross / SX4 2022. Линейка двигателей должна сохранить прежний полуторалитровый бензиновый двигатель K15B, выдающий 103 лошадиные силы и 138 Нм крутящего момента, но у него появится версия CNG на 91 л.с. и 122 Нм. Также не исключается вариант с появлением у Vitara более мощной гибридной силовой установки 48V, что должно сделать кроссовер еще и более экономичным по сравнению с актуальным поколением.

Премьера нового «Сузуки Витара Брезза» состоится в ближайшее время, но в продажу автомобиль поступит не раньше лета 2022 года.