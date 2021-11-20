Ford показал укороченный кроссовер Equator Sport 

Компания Ford готовится к расширить линейку кроссоверов Equator. К 7-местному варианту вскоре присоединится «паркетник» с пятью посадочными местами в салоне. Обе модели пока адресованы только Китаю, но в компании рассматривают их выход и на другие рынки.

Как будет выглядеть Ford Equator Sport стало известно еще в сентябре, когда в базу «поднебесного» минпрома выложили первые фотографии новинки. Полноценный дебют автомобиля состоялся накануне на автосалоне в Гуанчжоу.

Приставка к названию «Sport» отнюдь не означает принадлежность новинки к «заряженным» SUV: фактически новый вариант Equator – это укороченный семиместный «паркетник» (можно выбрать и в 6-местном исполнении), лишенный нескольких кресел.

Внешний облик Equator Sport выполнен в стиле 3-рядного «вседорожника», но отдельные элементы дизайна у «младшего» кросса все же свои. Так, например, автомобилю достались расположенные сверху светодиодные вытянутые ДХО, другие фары, а также иная радиаторная решетка. Кроме того, машине заменили бамперы, установили новую дверь багажника и другие задние фонари.

Длина кроссовера составляет 4630 мм, ширина – 1935 мм, высота – 1706 мм. Размер колесной базы равен 2726 мм. Для сравнения, его более крупный вариант имеет следующие габариты: 4905/1930/1755 мм. Расстояние между осями равно 2865 мм.

В салоне укороченный кросс схож с большим «паркетником» новомодным решением с объединением экрана мультимедийной системы и цифровой панели приборов в общий блок, 2-этажным тоннелем и шайбой вместо селектора трансмиссии. Из отличий можно выделить лишь другую панель и иной кластер управления климат-контролем.

В арсенал новинки вошли: панорамная крыша, адаптивный «круиз», системы контроля «слепых» зон и удержания в полосе движения.

Двигатель версии Sport достался собственный – это полуторалитровая бензиновая «наддувная четверка» мощностью 170 лошадиных сил, тогда как «старший» SUV идет с 2-литровым 224-сильным турбомотором EcoBoost. О трансмиссиях новинки пока не рассказали, но 3-рядный Equator продают с 6-диапазонным «роботом» с двумя сцеплениями. Привод обоих кроссовером может быть только передним.

В продажу новый «паркетник» Ford поступит в первом квартале 2022 года. Цены на новый Ford Equator Sport еще не объявлены. За обычный Equator в Китае сейчас просят от 169 тысяч 900 до 221 тысячи 800 юаней или 1 миллион 930 – 2 миллиона 520 тысяч рублей по текущему курсу.