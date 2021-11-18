«ЗАЗ Перспектива»: единственный сохранившийся экземпляр нашли на Украине

Автомобильный музей города Днепр получит в свое распоряжение уникальный экземпляр – прототип модели «ЗАЗ Перспектива» конца 1970-х годов. Разработка машины началась еще в конце 60-х. Впоследствии она должна была стать заменой «Запорожцу».

Всего было создано три таких прототипа, но считалось, что все они не дожили до наших времен. Впрочем, как оказалось, один все же сохранился, причем находится он в неплохом состоянии.

Найденный на Украине экземпляр не «канул в Лету» как два его других родственника только потому, что в свое время после завершения цикла заводских испытаний машину для личного пользования приобрел тест-пилот Иван Кошкин. В 2020-м году автомобиль был выкуплен у бывшего сотрудника «ЗАЗ» энтузиастами, которые в ближайшее время планируют провести его реставрацию.

Внешне «ЗАЗ Перспектива» отдаленно напоминает первое поколение Volkswagen Polo. Главной «фишкой» серийной версии этой модели должен был стать передний привод.

В итоге громкое название не превратилось конкретный результат. Проект так и не получил развития из-за недостатка финансирования.

Серийный ЗАЗ-1102 «Таврия»

Впрочем, инженеры «ЗАЗ» все же вернулись к нему в 1978 году, но уже под другим названием – «Таврия». И этот автомобиль смог добраться до серийного производства, правда только спустя 10 лет – в 1987 году.