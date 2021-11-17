«АвтоВАЗ» готовится к производству новой модели Lada (видео)

Российский автомобильный гигант «АвтоВАЗ» продолжает процедуру модернизации конвейера для начала производства новых моделей. В планы компании до 2025 года выходит выпуск срезу четырех новинок, поэтому доработка производства ведется ускоренными темпами.

На YouTube-канале «На заводе», принадлежащем «АвтоВАЗу», появился видеоролик, посвященный мультибрендовой линии B0. Эта нитка конвейера сейчас отвечает за сборку таких моделей как Lada Largus, Lada XRay, а также Renault Logan и Renault Sandero.

Точечная модернизация этой линии проходит уже не в первый раз, но теперь доработка произошла в компоненте, называемом «внутренней логистикой», а также в плане автоматизации и безопасности.

Согласно информации, обнародованной источником, пост установки бамперов на нитке B0 отныне получает детали при помощи AGV-систем. Речь идет о так называемых тележках-роботах, с установленной на них специальной оснасткой. После того, как бампера выгружены, робот отправляется на очередную их загрузку. Благодаря этому решению, комплектующие не складируют вдоль участка, а попадают на сборочную линию точно в срок.

Аналогичная логистика теперь применяется и в зоне, ответственной за установку сидений. Доставка деталей также осуществляется с помощью AGV-систем.

Как отмечают в «АвтоВАЗе», работа с зонами комплектования позволила не только высвободить дополнительные площади, но и сделать производство более компактным и безопасным.