«АвтоВАЗ» готовится к производству новой модели Lada (видео)

Российский автомобильный гигант «АвтоВАЗ» продолжает процедуру модернизации конвейера для начала производства новых моделей. В планы компании до 2025 года выходит выпуск срезу четырех новинок, поэтому доработка производства ведется ускоренными темпами.
На YouTube-канале «На заводе», принадлежащем «АвтоВАЗу», появился видеоролик, посвященный мультибрендовой линии B0. Эта нитка конвейера сейчас отвечает за сборку таких моделей как Lada Largus, Lada XRay, а также Renault Logan и Renault Sandero.
Точечная модернизация этой линии проходит уже не в первый раз, но теперь доработка произошла в компоненте, называемом «внутренней логистикой», а также в плане автоматизации и безопасности.
Согласно информации, обнародованной источником, пост установки бамперов на нитке B0 отныне получает детали при помощи AGV-систем. Речь идет о так называемых тележках-роботах, с установленной на них специальной оснасткой. После того, как бампера выгружены, робот отправляется на очередную их загрузку. Благодаря этому решению, комплектующие не складируют вдоль участка, а попадают на сборочную линию точно в срок.
Аналогичная логистика теперь применяется и в зоне, ответственной за установку сидений. Доставка деталей также осуществляется с помощью AGV-систем.
Как отмечают в «АвтоВАЗе», работа с зонами комплектования позволила не только высвободить дополнительные площади, но и сделать производство более компактным и безопасным.
На фотографии кузов Логана. Намек на то, что новые модели – это будут Рено?)
наверное, фото реальное, т.к. задние фонари не как у Рено, значит это новая машина на его базе
Ни каких намеков. Видео к названию статьи не имеет ни какого отношения. К названию статьи вообще здесь ни чего не имеет отношения