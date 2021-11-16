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Changan и Huawei представили новый кроссовер Avatr 11

От: Алексей Шмидт
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Китайский автомобильный производитель Changan и местный технологический гигант Huawei, а также изготовитель литий-ионных аккумуляторов CATL представили на суд общественности совместную разработку – новый электрический кроссовер Avatr 11. 

Внешне автомобиль привлекает внимание футуристичным обликом со стремительным силуэтом, ниспадающей линией крыши и спрятанными в кузов дверными ручками, которые выезжают в момент, когда водитель подходит к машине. Как утверждают разработчики, Avatr 11 с точки зрения дизайна на 99% соответствует тому, как будет выглядеть серийный вариант этого вседорожника.

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В основе модели лежит новая платформа CHN, разработанная специально для электрических кроссоверов. Автомобиль относится к сегменту полноразмерных SUV и будет оснащен такими благами цивилизации как, система автономного управления, а также емкой батареей на 200 кВт/ч.

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С места до первой «сотни» Avatr 11 способен разгоняться всего за четыре секунды. Салон машины не показали, но пообещали, что раскроют все подробности о новой модели позднее.

Серийный выпуск нового электрического кроссовера Changan и Huawei начнется во втором квартале 2022 года. По неофициальной информации, кузова первых тестовых машин уже сварены.

Выпускать кроссоверы Avart 11 предстоит заводу Changan, а их продажами заниматься будет недавно образованная фирма Avatr Technology. 

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