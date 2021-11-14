Toyota Camry 2022: появились первые подробности

Популярный седан Toyota готовится к переходу в новый модельный год. Вместе с ним «четырехдверка» переживет небольшие изменения. Что новое предусмотрели японские инженеры для Toyota Camry 2022, выяснил Daily-Motor.Ru.

Кардинальных изменений ждать не стоит. Главным новшеством реформенной модели станет появление версии Nightshade для гибридных исполнений. Этот пакет включает в себя 18-дюймовые колесные диски черного ответа, антенну на крыше в форме акульего плавника (также черного цвета), наличие уникального шильдика, а также глянцевых дверных ручек и крышек зеркал.

Toyota Camry 2022 c “чёрным” пакетом Nightshade

В целом же список комплектаций Camry Hybrid будет включать в себя четыре прежних исполнения: LE, XLE, SE и XSE, а также новое Nightshade, основанное на модификации SE.

Toyota Camry TRD 2022

Кроме того, для Camry 2022 модельного года припасли обновленный пакет активной безопасности Toyota Safery Sense 2,5+. В него входит система автоматического включения дальнего света и система считывания информации с дорожных знаков, которая в паре с адаптивным круиз-контролем способна самостоятельно подстраивать скорость движения в соответствии с установленными ограничениями.

Доработки также включили в себя ряд функций, которые ранее не были доступны для базовых версий Camry. Отныне напоминание о непристегнутых ремнях безопасности на заднем сиденье являются стандартными, как и наличие 2-зонного климат-контроля. В начальные комплектации LE и SE теперь входят боковые зеркала с функцией подогрева, а цвет Ice Edge можно выбрать для версий LE, SE и XSE.

Напомним, в России Toyota Camry обновилась в марте 2021 года. Автомобиль пережил ряд небольших внешних доработок, а также изменился с точки зрения технического оснащения.