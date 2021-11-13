Забытый концепт Ford GT90

В 2003 году Ford возродил легенду GT40, многократного победителя гонок в гонках 24 часа Ле-Мана. Автомобиль получил название Ford GT. Однако не все знают, что больше четверти века назад американская компания представила гораздо более мощный концепт, который должен был стать преемником легендарного GT40. Речь идет о Ford GT90.

GT90 был одной из первых моделей, представивших новый стиль Ford под названием New Edge Design (первый Focus был нарисован в точном соответствии с принципами новой тенденции). Хотя на первый взгляд GT90 не полностью похож на своего предшественника, найти сходство можно во многих деталях.

Кузов автомобиля был изготовлен из углепластика и окрашен в белый цвет. Внимание привлекает подвижный спойлер необычной формы, который должен выдвигаться на скорости 120 км/ч. Также интересны передние и задние фонари. Новый дизайнерский стиль сделал автомобиль агрессивным и необычным, а острые края стали лейтмотивом кузова. Пассажирский салон со стеклянной крышей, которая, казалось, была приклеена к остальной части кузова, также имел необычную форму.

На шинах имелся протектор, прорезанный таким образом, что он и сформировал название автомобиля «GT90».

Кабина была построена в течение 3 месяцев, и в ней преобладали синяя кожа, алькантара (также в этом цвете) и углеродное волокно (центральная консоль), а еще алюминий, используемый для создания системы управления трансмиссией.

Автомобиль был построен за 6 месяцев на базе некоторого количества деталей от спортивного Jaguar XJ220. У британских суперкаров заимствовали, в том числе 5-ступенчатую коробку передач и подвеску. Двигатель уже был разработан Ford.

Сердцем машины служил 6-литровый V12. У него было два верхних распредвала и 4 клапана на цилиндр. Имелись также турбокомпрессоры, которые обеспечивали невероятную мощность в 730 л.с. при 6600 об/мин. Максимальный крутящий момент составлял 895 Нм при 4750 об/мин.

И двигатель, и кузов основаны на алюминиевой несущей конструкции. Хотя в GT90 используется большое количество стекла и углеродного волокна, машина не была легкой – она весила 1450 кг. Однако большая масса не смутила огромный «котел», который разгонял машину до 100 км/ч за 3,10 секунды и до 160 км/ч всего за 6,20 секунды.

Максимальная скорость составляла 378 км/ч, а это означало, что если GT90 пошел бы в производство, это был бы самый быстрый серийный автомобиль, оставляющий позади Bugatti EB 110 SuperSport и серьезно угрожая McLaren F1.

В серийной версии Ford планировал разогнать двигатель до 900 л.с., что позволило бы ему развивать скорость около 400 км/ч.

Производитель планировал выпустить 100 экземпляров по цене 100 тыс. долларов каждый.

К сожалению, Ford GT90 так и остался прототипом, который произвел фурор и на мгновение вселил надежду, что массовый автопроизводитель выпустит какой-нибудь особенный автомобиль. Необычный автомобиль появился только 8 лет спустя, но оказался менее производительным и экстравагантным, чем GT90.