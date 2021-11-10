В России готовятся отменить обязательный техосмотр

Разговоры о том, что в России могут отменить обязательный техосмотр, ходили уже давно, но, максимально близко к реализации этой идеи мы подошли только сейчас.

Депутаты Госдумы поддержали законопроект об отмене техосмотра. Согласно нему, от обязательного технического осмотра транспортного средства будут освобождены легковые автомобили и мототехника, принадлежащие гражданам, а также используемые в личных целях. Пока документ принят только в первом чтении. О примерных сроках его окончательного утверждения пока не сообщается.

Впрочем, определённым категориям граждан проходить техосмотр все-таки придется. Так, например, от этой процедуры не будут освобождены автомобили такси и другого транспорта, который используется для перевозки пассажиров.

Кроме того, проходить технический осмотр придется и в случае продажи машины возрастом более четырех лет, а также при внесении изменений в конструкцию или замене основных агрегатов на транспортном средстве.

При разработке закона его авторы ориентировались на Венскую конвенцию о безопасности дорожного движения, предусматривающую обязательный ТО только для коммерческого и общественного транспорта.

По задумке законотворцев, нововведение должно существенно облегчить жизнь простых автовладельцев, не связанных с коммерческими перевозками.