ГИБДД хочет отменить обязательный техосмотр автомобилей (но не всех)

Глава ГИБДД Михаил Черников рассказал о предложении отменить обязательный техосмотр в России для легковых автомобилей. Изменения должны внести в федеральные законы «О техническом осмотре» и «О безопасности дорожного движения». При этом ряд категорий машин, включая автомобили, участвующие в перевозках (такси, грузовики и автобусы), нововведение не коснется.

В случае, если документ будет принят, то техосмотр личных легковых машин в стране станет добровольным.

«Ответственные автолюбители заинтересованы в исправности своего транспортного средства, а потому сами должны проходить проверку», – отметил руководитель российский госавтоинспекции в интервью «РИА Новости».

Напомним, до 2011 года техническим осмотром автомобилей в России занималась ГИБДД, однако затем эту функцию переложили на частные фирмы, которые контролируются Российским союзом автостраховщиков. С тех пор для того, чтобы оформить полис ОСАГО было необходимо наличие диагностической карты.

9 июня был принят законопроект, согласно которому с 22 августа 2021 года техосмотр отвяжут от ОСАГО.