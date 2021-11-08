Другой Renault Sandero получил версию «под спорт»

В сентябре этого года стало известно о планах Renault по постепенному выходу из нижнего ценового сегмента. Причем первым рынком, где это произойдет, был назван латиноамериканский. Главными моделями в бюджетном классе там, как и у нас, являются Logan и Sandero. Впрочем, оба «бюджетника» пока еще остаются в строю, причем у второго даже появилась новая версия.

Новое исполнение Sandero, заявленное для Бразилии, получило название S Edition. Оно стало уже третим по счету среди модификаций «под спорт», присоединившись к GT Line и RS.

Главной «фишкой» таких «Сандеро» оказался «передок», выполненный в стиле «топового» RS. Модели достался похожий бампер с горизонтальными светодиодными полосами ходовых огней, а также нижняя радиаторная решетка с крупной сеткой. Кроме того, хэтчбек обзавелся затемнёнными задними фонарями и полностью окрашенным в цвет кузова задним бампером.

Изменения в салоне свелись к появлению в нем черных глянцевых вставок, а также потолка аналогичного цвета. С учетом «а-ля спортивного» названия S Edition перемены не обошли и кресла Sandero, которым немного улучшили боковую поддержку и профиль.

В список базового оборудования вошли: кондиционер, 4 подушки безопасности и «мультимедийка» с 7-дюймовым сенсорным дисплеем.

Двигатель для Sandero S Edition заявлен только один – он перебрался из базовой модели. Речь о моторе с рабочим объемом в 1 литр, способном работать как на бензине, так и на этаноле. В первом варианте отдача агрегата равна 79 лошадиным силам, а втором – 82 л.с. Связку ему составляет 5-ступенчатая МКПП.