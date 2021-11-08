Новый Nissan GT-R будет похож на Skyline R32: первое изображение

Компания Nissan перестала хранить молчание о проекте нового поколения спорткара GT-R. Накануне гендиректор японского автопроизводителя Макото Учиду в интервью журналистам рассказал о том, что со сменой генерации легендарная модель «Ниссан» получит новую платформу, а также обзаведется дизайном, выполненным в стиле купе Skyline R32.

По словам топ-менеджера, GT-R сохранит свое позиционирование и после того, как перейдет в новое поколение, оставшись бескомпромиссным спортивным автомобилем. В иерархии Nissan модель расположится на ступень выше заднеприводного купе Z.

Вопреки слухам, электрифицировать GT-R не планируют, поскольку инженеры Nissan во главе угла ставят мощность. Таким образом, появление спорткара в Европе становится маловероятным.

Nissan Skyline GT-R поколения R32

Независимые дизайнеры с портала «Autocar», взяв за основу слова Учиду, решили представить, как будет выглядеть новый Nissan GT-R с индексом R36. Как видно на опубликованном рендере (заглавное фото), модель получит угловатый дизайн в стиле Skyline R32, который ранее был использован в проекте купе Z.

Nissan Skyline GT-R поколения R32

Напомним, актуальный Nissan GT-R выпускают с 2007 года. Автомобиль обновился в 2011, а затем в 2017 годах, однако техническая сторона машины существенно не изменилась.

В Японии за спорткар просят от 10 миллионов 828 тысяч 400 иен или 6 миллионов 815 тысяч рублей. В России автомобиль не представлен.