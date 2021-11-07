Нашумевший проект электрокаров Byton оказался на грани закрытия

Китайско-немецкий стартап Byton оказался на грани краха. Проект столкнулся с серьезными финансовыми проблемами – против главного инвестора Nanjing Zhixing New Energy Vehicle кредиторы подали иски о финансовой несостоятельности. Как пишет издание «Nikkei Asia», дела Byton плохи, поэтому производство автомобилей под этой маркой может так и не начаться.

Напомним, проект был основан бывшим главной BMW i Каретном Брайтфельдом и топ-менеджером Nissan Motor Даниэлем Кирхертом. Образованная фирма позиционировалась как производитель премиальных электрических кроссоверов, разработанных ей без участия сторонних производителей.

Первым результатом работы Byton стал шоу-кар 4,9-метрового «паркетника» под названием M-Byte, который представили еще в 2018 году. Серийный вариант этой модели должен был дебютировать в 2019-м, однако его появление перенесли на 2022-й год. Этот дедлайн действует до сих пор.

Интерьер кроссовера Byton M-Byte

Интерес к Byton ее инвесторы начали терять еще в прошлом году – китайский автомобильный концерн FAW и тайваньская фирма Foxconn отказались финансировать проект.

До сегодняшнего дня последним крупным партнером Byton оставался Nanjing Zhixing New Energy Vehicle, однако и теперь и он оказался в незавидном финансовом положении. В случае его банкротства компании не останется ничего, как отказаться от идей выпуска кроссовера M-Byte и свернуть все работы по проекту.