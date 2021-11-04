Новый Opel Corsa: появились первые изображения

Компания Opel работает над обновлением модели Corsa, актуальное, шестое по счету поколение которой вышло в продажу в 2019 году. На сегодняшний день «Корса» входит в список самых популярных моделей бренда. Только за 2020-й год ее объем продаж составил 198 тысяч 887 единиц, а за первую половину 2021-го машину приобрели уже 130 тысяч покупателей.

Актуальная Corsa остается единственной моделью в линейке «Опель», которая до сих пор не пережила редизайн в фирменный стиль Vizor. Впрочем, уже вскоре компания постарается это исправить. Независимые дизайнеры с портала «Motor» решили показать, как будет выглядеть новая Corsa с рестайлингом.

Пока официальной информации о том, как будет выглядеть реформенный автомобиль, нет, но если верить рендеру «Корсе» достанется оформление кузова, выполненное в актуальном фирменном стиле марки. Машина получит головную оптику новой формы, визуально объединенную с компактной черной решеткой радиатора, по центру которой расположится логотип Opel. Нижнюю часть бампера отведут под массивный воздухозаборник.

Изображений кормы модели пока нет, но, скорее всего, серьезных изменений в этой части ждать не стоит.

Перемены в интерьере также засекречены, хотя его наполнение плюс-минус уже известно: новинке достанется новая цифровая панель приборов, а также более современная мультимедийная система.

Линейка двигателей изменится куда существеннее, чем дизайн машины. Как пишут испанские СМИ, гамма моторов модели лишится дизельных агрегатов. Не тронут только бензиновые ДВС, мощность которых варьируется в пределах 75 – 130 лошадиных сил. Кроме того, должна остаться и гибридная версия Corsa-e со 136-сильной установкой, но для нее подготовят новую батарею, позволяющую увеличить запас хода до 400 км.

Премьера посвежевшего Opel Corsa состоится во второй половине 2022 года, а в продажу в Европе новинка поступит только в начале 2023-го.