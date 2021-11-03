На Lada Largus FL появятся передние датчики парковки

Компания «АвтоВАЗ» начала производство версии универсала Lada Largus Cross, оснащенной новой мультимедийной системой MMC EnjoY Pro и передними парктрониками. Об этом сообщает паблик «Avtograd News» в социальной сети «ВК».

Возможность оснащения «Лады Ларгус» передними датчиками парковки появилась с его плановым рестайлингом (обновленные Largus FL выпускают с февраля 2021 года) – в переднем бампере были предусмотрены точки крепления соответствующих датчиков. Однако такой опции для семейства с тех пор заявлено не было.

Что касается новой мультимедийной системы MMC EnjoY Pro, то ее главным новшеством стала поддержка интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto, а также технологии объемного звучания Arkamys.

Когда модернизированные «Ларгусы», оборудованные передними датчиками парковки и новой «мультимедией» поступят в продажу, пока не сообщается.

Напомним, реформенные Lada Largus отличаются от дорестайлинговых экземпляров передней частью кузова, выполненной в фирменном X-образном стиле «Лада», интерьером повышенной комфортности и другим «оперением». Автомобили предложены покупателям с 1,6-литровыми бензиновыми моторами мощностью 87 и 106 лошадиных сил соответственно, работающими в паре с пятиступенчатой «механикой».

На сегодняшний день цены на Lada Largus Cross с 1,6-литровым двигателем мощностью 106 л.с. и 5-скоростной МКПП начинаются от 950 тысяч 900 рублей.