Внедорожник «Магистр-1600»: «Жигули» с кузовом «Гелендвагена»

Один из малоизвестных проектов, разработанных в 90-х, вполне мог добраться до массового производства, но сбыться этому было не суждено.

Автомобиль получил название «Магистр-1600». Внешне машина представляла собой нечто среднее между внедорожником Mercedes-Benz G-Class и «вазовским» семейством «Жигули» (хотя, конечно же, к Мерседесу не имела никакого отношения). В основу модели легла укороченная платформа ВАЗ-2105 (колесную базу сократили с 2424 до 2300 мм), в то время как клиренс, напротив, увеличили со 170 мм до 278 мм. Сзади применили зависимую рессорную подвеску, а переднюю усилили цилиндрическими пружинами и амортизаторами.

Переднюю часть кузова, а также часть интерьера «Магистр-1600» позаимствовал у ВАЗ-2107. Причем сам салон мог в ходе трансформации превращаться как в 5-, так и 7-местный. В последнем из стенок багажного отсека откидывались компактные сиденья, а запасное колесо располагалось под капотом по примеру Niva.

Приводил в движение «Жигелик» 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 78 лошадиных сил от «шестёрки», агрегатированный механической «пятиступкой» от ВАЗ-21074.

И хотя изначально проект был заднеприводным, в будущем не исключалось, что автомобиль получит и версию 4×4 на основе схемы, реализованной в Lada Niva.

Премьера «Магистр-1600» состоялась в 1993 году на автосалоне в Москве. Проект быстро привлек к себе внимание прессы. Журналисты писали о планах запуска мелкосерийного производства таких машин в Калуге, согласно которому в год будут выпускать до 300 единиц «Жигулевагенов».

Впрочем, спустя некоторое время его реализация была остановлена из-за финансовых сложностей, а штучный выпуск таких автомобилей оказался невыгодным.