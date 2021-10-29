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В России стартуют продажи Kia XCeed 2022 модельного года

От: Алексей Шмидт
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Компания Kia готовится к старту продаж на российском рынке обновленного кросс-купе Kia XCeed 2022 модельного года. Автомобиль доберется до дилеров корейской марки в РФ 15 ноября. 

С рестайлингом XCeed обзавелся небольшими внешними изменениями, а также получил новый двигатель.

Отличить реформенный купе-кроссовер от предшественника можно по новому логотипу Kia, символизирующему трансформацию бренда. 

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Главным новшеством XCeed 2022 в техническом плане стало появление нового полуторалитрового бензинового двигателя T-GDI из линейки Smartstream, выдающего 150 лошадиных сил и 253 Нм крутящего момента.

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С новым двигателем автомобиль предложат российским покупателям в трех вариантах оснащения: Luxe, Prestige и Premium+. Стоимость начальной комплектации составляет 1 миллион 874 тысячи 900 рублей. Средняя в иерархии версия оценена минимум в 2 миллиона 19 тысяч 900 рублей, а «топовая» версия – в сумму от 2 миллионов 239 тысяч 900 рублей. 

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С прежним 1,6-литровым мотором T-GDI мощностью 200 лошадиных сил и 265 Нм реформенный корейский кросс-купе будет стоить от 2 миллионов 349 тысяч 900 рублей (версия Premium). 

Во всех вариантах оснащения двигатели Kia XCeed 2022 работают в связке с 7-диапазонным «роботом» с двумя сцеплениями и безальтернативным передним приводом. 

Таким образом, с обновлением базовая цена Kia XCeed выросла на 90 тысяч рублей, а топовый вариант с самым мощным мотором подорожал на 15 тысяч.

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