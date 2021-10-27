В России вновь начали снимать колеса с Lada Vesta SW Cross

В регионах России вновь участились случаи краж колес с универсалов Lada Vesta SW Cross. Только в одной Пензе за неполный октябрь зафиксировано как минимум четыре случая, когда владельцы таких машин, выходя на парковку, обнаруживали свои автомобили «разутыми». Фотографии универсалов, лишившихся колесных дисков, опубликовало сообщество «Сова Пенза Авто» в социальной сети «ВК».

О первых случаях кражи колес с «Весты Кросс» Daily-Motor.Ru рассказывал еще в 2018 году, когда воры использовали поистине варварский метод – вырезали отверстие в переднем крыле машины для того, чтобы деактивировать ее сигнализацию.

Лада Веста SW Кросс, с которой сняли колеса. Фото 2018 года.

После этого воришки приподнимают автомобиль на домкратах и спокойно снимали колеса.

Лады Веста SW Кросс, с которых сняли колеса. Фото: 2021 год. Коллаж: Сова Пенза Авто”

Судя по фотографиям из Пензы, такой способ у преступников больше не в ходу.

Напомним, автомобили Lada Vesta SW Cross и Vesta Cross во всех комплектациях с завода идут с 17-дюймовыми легкосплавными колесными дисками. На вторичном рынке стоимость комплекта таких дисков составляет от 30 до 50 тысяч рублей в зависимости от их состояния.