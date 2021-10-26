Hyundai Creta Classic начали продавать и со 149-сильным мотором

Компания Hyundai расширила линейку версий второго поколения кроссовера Creta новой конфигурацией. Для покупателей в России стал доступен вариант корейского «паркетника» с 2-литровым «атмосферником» мощностью 149 лошадиных сил, шестидиапазонным «автоматом», передним приводом и бюджетной комплектации Classiс.

За автомобили в новом варианте исполнения просят от 1 миллиона 435 тысяч рублей. Ранее на российском рынке вторая генерация «Креты» в этом исполнении продавалась только с 1,6-литровым мотором и механической коробкой передач.

В базовой комплектации Prime кроссоверу досталась мультимедийная система с 8-дюймовым дисплеем и поддержкой современных интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto, рулевая колонка с возможностью регулировки по высоте, передние подушки безопасности, четыре динамика, боковые зеркала с функцией обогрева и электрорегулировки, помощник при старте в гору и спуске с нее, а также предупреждения водителей сзади при экстренном торможении.

Прерогативой версии Classic дополнительно стало наличие у кроссовера электропривода складывания боковых зеркал, подогрев передних кресел, возможность регулировки рулевой колонки по вылету, USB-разъем для задних пассажиров, а также полка и органайзер в багажном отсеке.

Напомним, производство новой генерации корейского кроссовера Hyundai Creta стартовало на заводе компании в Санкт-Петербурге 1 июля 2021 года.