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Обновленный Chery Tiggo 7 Pro лишили проблемы, беспокоившей первых владельцев

От: Алексей Шмидт
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Компания Chery начала поставки российским дилерам обновленного кроссовера Tiggo 7 Pro. Модернизация лишила модель проблемы, беспокоившей ее первых владельцев. 

Многие покупатели «Тигго 7 Про» жаловались на непривычный алгоритм выбора передач джойстиком – перевод селектора из положения «D» в положение «R» требовал от них двукратного движения кистью.

Как отмечает издание «Китайские автомобили», в «свежих» кроссоверах Tiggo 7 Pro 2021 такой проблемы нет, поскольку в них компания пошла по тому же пути, что и в «старших» моделях бренда – при переключении режимов необходимо только одно действие рукой (сильным нажатием можно перевести трансмиссию из положения Drive и Reverse, а слабым – в Neutral).

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Кроме того, реформенные «паркетники» обзавелись новой цветовой палитрой, получив серебристый вариант и версию белого цвета с черной крышей. Экстерьер последней украсят выкрашенные в черный цвет колесные диски. 

В дополнение к вышеупомянутым изменениям – у «свежих» Tiggo 7 Pro появился увеличенный до 4,6 литра бачок стеклоомывателя с индикацией уровня жидкости, а также предустановленный сервис Android Auto.

Напомним, на сегодняшний день Chery Tiggo 7 Pro является самым продаваемым китайским автомобилем на российском рынке. За три квартала дилеры «Чери» реализовали более 10 тысяч таких машин. Кроссовер предложен в России по ценам от 1 миллиона 669 тысяч 900 до 1 миллиона 809 тысяч 900 рублей. 

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